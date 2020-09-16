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台南七股太陽能光電場所傳火警　貨櫃起火幸未釀災

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▲台南市七股區1處太陽能電廠上午傳出火警，台南市消防局出動13車26人，前往搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市七股區1處太陽能電廠上午傳出火警，台南市消防局出動13車26人，前往搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市七股區1處太陽能電廠16日上午11時24分許傳出火警，台南市消防局出動13車26人，前往搶救，由於現場為太陽能光電場所，有1只貨櫃起火燃燒，但礙於未斷電前出水搶救會造成意外危險，消防人員緊急通報台電人員到場斷電才進行搶救，火勢近中午12時撲滅，目前殘火處理中。

▲台南市七股區1處太陽能電廠上午傳出火警，台南市消防局出動13車26人，前往搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市七股區1處太陽能電廠上午傳出火警，台南市消防局出動13車26人，前往搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局指出，16日上午11時24分許據報，七股區萊爾富超商附近太陽能電廠發生火警，119勤務中心派遣三大、學甲中隊、七股、將軍、佳里及西港等消防分隊，共計出動13車26人前往搶救。

▲台南市七股區1處太陽能電廠上午傳出火警，台南市消防局出動13車26人，前往搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

上午11時31分許，七股車組到達現場，發現現場為太陽能光電場所，目前有1只貨櫃起火燃燒，由於該處係光電廠，有光電發電設備，在現場未斷電前，消防人員不敢貿然出水，以免引起意外危險。

▲台南市七股區1處太陽能電廠上午傳出火警，台南市消防局出動13車26人，前往搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局通報台電人員到場進行斷電作業，到11時49分已完全斷電，消防人員馬上進行出水搶救，在消防人員全力搶救下，火勢於11時56分撲滅，目前正進行殘火處理。初步勘查疑係貨櫃內電流器及斷電器等設備起火，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

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