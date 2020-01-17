　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新竹市府守護消防弟兄　天公壇上香祈福

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲，新竹市副市長沈慧虹今(17)日前往天公壇與消防局各級幹部共同上香祈福。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市副市長沈慧虹17日前往天公壇與消防局各級幹部共同上香祈福。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為了祈求新竹市消防工作推展順利，新竹市副市長沈慧虹17日前往天公壇與消防局各級幹部共同上香祈福，除了祈求消防人員值勤與執行任務諸事平順平安，同時也感謝玉皇大帝對市民的庇佑。新竹市長林智堅表示，消防同仁用生命守護市民，他上任來致力要做消防同仁的後盾，持續推動「護消防三補帖」，包括投入2億完善設備、增加71名人力、全國最高超勤津貼等，守護消防同仁。

2020年1月1日為新竹科學園區回歸新竹市消防局管理屆滿1年，幸蒙玉皇大帝保祐無災無難。由於園區多使用及儲存有毒化學物質且廠區廣大、複雜，消防人員執行勤務危險性增加。今日特地向天公祈福祭拜，藉由本祈福儀式，祈求本市風調雨順、國泰民安、無災無害，本市消防、義消及災害防救團體志工等人員值勤平安，也祝福所有人員「一整年平安、一整年幸福」

林智堅表示，感謝天公壇廟方每年辦理許多公益活動，透過實際行動幫助民眾，包括發放白米、協助清寒個案等善行義舉。還有先後捐贈水庫消防車1輛、加護型救護車1輛、水箱消防車1輛、雲梯消防車1輛、救助器材車1輛等，總值約5000萬元的各式救災車輛給消防局，協助市府守護消防員安全。

新竹市消防局長李世恭表示，自市長上任後消防人力實際員額陸續增補達到298人，預計109年度將補足員額306人，以強化執行任務。消防裝備器材部分從104年至108年共投入1.46億的經費購置雲梯車、排煙車、消防警備車、消防水箱車、消防水庫車、防災宣導車及各式搶救裝備器材，另外也在109年投入2,956萬5,000元購置救助器材車1輛及消防水庫車2輛，未來將更強化本市的救災能量。

消防局為第一線救災救護保護民眾的機關，結合天公壇廟方的無私貢獻，給予新竹市民溫暖力量，共同維護公共安全，創造一座讓市民感到「安全、安心」的幸福城市。

ET快訊
媽心急約相親！新竹哥「一晚爽吃3妹子」曬照閃瞎..老司機嗨炸
陳揮文道歉！挺韓脫口「民進黨夾去配」選後坦言：不太在乎高雄人
女星「劇組全表兄弟」！被送上大亨床..藝人男友超綠偷哭　3線
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中梧棲寒夜「送肉粽」！里長問到家屬詭異路線　居民驚：太廣了吧

單親爸搬水泥養活2子女　罹口腔癌瘦到37公斤：不知什麼時候可以工作…

陳亭妃福袋再現　驚喜彩蛋「鼠來寶紅包」

中年男超商買點數後做這個舉動　店員馬上報巡守警攔阻！

貨物未捆牢曳引車轉彎30噸模具不慎掉落車道　幸未造成傷亡

善警防搶演練　展現攔圍捕打擊犯罪實力

南警二分局防搶演練不一樣　「紅龜」現身呼籲歹路不可行

落實推動「陽光法案」　新北市府公職人員財產申報抽籤審核

新北永和里長座談　侯友宜宣布再增800萬強化道路養護工程

移民署邀請法官開講　新住民法律輕鬆學…債務也要繼承

「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

癢癢癢！蕁麻疹發作好難受...4穴道紓緩、中西合併改善攻略

韓國美容師神手改造！舒服到度估　炸毛博美秒趴下成「黑色小海獺」

吳怡農「90度鞠躬謝票」贏了氣度　國小嫩照流出...網：男大十八變！

1隻能殺26人！他旗津釣藍環章魚 大膽觸吸盤戳頭...友驚呼：超勇敢

囂張轎車「並排」堵公車叭不走 正義騎士爆氣怒吼：快滾啦！

台中梧棲寒夜「送肉粽」！里長問到家屬詭異路線　居民驚：太廣了吧

單親爸搬水泥養活2子女　罹口腔癌瘦到37公斤：不知什麼時候可以工作…

陳亭妃福袋再現　驚喜彩蛋「鼠來寶紅包」

中年男超商買點數後做這個舉動　店員馬上報巡守警攔阻！

貨物未捆牢曳引車轉彎30噸模具不慎掉落車道　幸未造成傷亡

善警防搶演練　展現攔圍捕打擊犯罪實力

南警二分局防搶演練不一樣　「紅龜」現身呼籲歹路不可行

落實推動「陽光法案」　新北市府公職人員財產申報抽籤審核

新北永和里長座談　侯友宜宣布再增800萬強化道路養護工程

移民署邀請法官開講　新住民法律輕鬆學…債務也要繼承

迎合北京　傳教廷已內定親中派接任香港主教

10歲女童遭拖行數百公尺倒地！　媽媽報警才知「肇事司機是自己」

拿學生名字諧音取綽號！導師課堂狂笑　學生起鬨霸凌…被告竟扯：只是開玩笑

CBA／陳盈駿23分、8助攻　廣州絕殺青島終止15連敗

附爐子卻無抽油煙機！他嘆「套房格局各種怪」PO文取暖　網爆共鳴揭原因

快訊／陳菊卸任、蘇嘉全接總統府秘書長？總統府澄清：憑空杜撰

春節「走替代免堵氣」！善用台61線西濱快　完美避塞路線曝光

春節前後境外移入傳染病「近9成來自新南向國家」專家教你防範訣竅

蔡英文擺脫論文烏賊戰　LSE官網：稱「博士」恭賀連任

「超肥冬瓜糖」爬廚房！他崩潰殺不完　網曝幼蟲真面目：沒頭還蠕動

榴槤乾好吃嗎？只是聞一下　橘貓大崩潰：讓我靜一靜...

地方熱門新聞

台中梧棲送肉粽！里長曝詭異路線

單親爸搬水泥養活2子女　卻罹口腔癌

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

被3兒子棄養！台中婦月生活費僅1500元

中年男做這個舉動店員馬上報警攔阻！

曳引車轉彎30噸模具不慎掉落車道

陳亭妃福袋再現「鼠來寶紅包」

F1開到台中　盧秀燕體驗飆速快感

台南麻豆外勞兇殺案兇嫌羈押獲准

愛車借給親友酒駕　車主採連坐罰

詐騙集團遇到中國信託竟需繞道而行？

「紅龜」現身呼籲歹路不可行

詐欺車手駕車台南新營提款被逮

善警展現攔圍捕打擊犯罪實力

更多熱門

相關新聞

竹市OHCA患者救活率、康復出院率創新高

竹市OHCA患者救活率、康復出院率創新高

新竹市消防局108年緊急救護案件到院前無呼吸、心跳的OHCA患者，經消防局救護技術員搶救，急救成功率從103年的18.1%提升至26%；康復出院率從103年的2.63%提升至8.35%。總計今年消防局共受理419件OHCA救護案件，成功救活人數109人，到院前心肺功能停止患者康復出院人數35人，起死回生救活率、康復出院率均創歷年最高。

1年419件到院前無呼吸　竹市消救回109人

1年419件到院前無呼吸　竹市消救回109人

車門瞬間上鎖　媽傻眼：女兒還睡

車門瞬間上鎖　媽傻眼：女兒還睡

11月連2起除濕機火災　召回名單公布

11月連2起除濕機火災　召回名單公布

變形金剛　運輸車8分鐘變身為指揮所

變形金剛　運輸車8分鐘變身為指揮所

關鍵字：

新竹市消防局

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝忻主持尾牙到一半「狠被斷麥關燈」！

16歲高中妹「下面爆3朵肉球花」！兇手竟是親哥哥

宋楚瑜得票太低　千萬保證金沒收

17歲少年捲紛爭　「指頭全斷」殘肢沿街拋！

阿伯吳怡農謝票落淚　本人回應了

秀智突PO懷孕照！網一看全傻了：OMG

即／罷韓第一階段達門檻！韓國瑜回應了

台南BMW「14個黑絲正妹」拜年！絕美照片曝光

《女兵》十七連哀戚送別李宣榕父親

浪貓躺路中！女勇敢撿起來被讚爆

21歲男刺殺國中班導！他浴血走回家門口倒地亡

泫雅「綁辮子頭」逛夜市被罵翻！

清純女星「劇組全是表兄弟」！

即／劉家昌宣布籌組「中國臺灣反共黨」

蔡英文人事布局曝　林飛帆將被重用

更多

最夯影音

更多
「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦

「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦
羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面