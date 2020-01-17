新竹市府守護消防弟兄　天公壇上香祈福

▲新竹市副市長沈慧虹17日前往天公壇與消防局各級幹部共同上香祈福。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為了祈求新竹市消防工作推展順利，新竹市副市長沈慧虹17日前往天公壇與消防局各級幹部共同上香祈福，除了祈求消防人員值勤與執行任務諸事平順平安，同時也感謝玉皇大帝對市民的庇佑。新竹市長林智堅表示，消防同仁用生命守護市民，他上任來致力要做消防同仁的後盾，持續推動「護消防三補帖」，包括投入2億完善設備、增加71名人力、全國最高超勤津貼等，守護消防同仁。

2020年1月1日為新竹科學園區回歸新竹市消防局管理屆滿1年，幸蒙玉皇大帝保祐無災無難。由於園區多使用及儲存有毒化學物質且廠區廣大、複雜，消防人員執行勤務危險性增加。今日特地向天公祈福祭拜，藉由本祈福儀式，祈求本市風調雨順、國泰民安、無災無害，本市消防、義消及災害防救團體志工等人員值勤平安，也祝福所有人員「一整年平安、一整年幸福」

林智堅表示，感謝天公壇廟方每年辦理許多公益活動，透過實際行動幫助民眾，包括發放白米、協助清寒個案等善行義舉。還有先後捐贈水庫消防車1輛、加護型救護車1輛、水箱消防車1輛、雲梯消防車1輛、救助器材車1輛等，總值約5000萬元的各式救災車輛給消防局，協助市府守護消防員安全。

新竹市消防局長李世恭表示，自市長上任後消防人力實際員額陸續增補達到298人，預計109年度將補足員額306人，以強化執行任務。消防裝備器材部分從104年至108年共投入1.46億的經費購置雲梯車、排煙車、消防警備車、消防水箱車、消防水庫車、防災宣導車及各式搶救裝備器材，另外也在109年投入2,956萬5,000元購置救助器材車1輛及消防水庫車2輛，未來將更強化本市的救災能量。

消防局為第一線救災救護保護民眾的機關，結合天公壇廟方的無私貢獻，給予新竹市民溫暖力量，共同維護公共安全，創造一座讓市民感到「安全、安心」的幸福城市。