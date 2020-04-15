新竹市消防局守護居家檢疫者　林智堅頒贈慰問金

▲新竹市長林智堅15日特別前往光復分隊視察慰勞 。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

防疫無名英雄！武漢肺炎疫情期間，新竹市消防局編組4個防疫專責分隊，由中山、光復、埔頂及香山分隊執行載送居家檢疫者就醫的任務，至今已載送超過120趟車次，今日市府發布影片，呈現消防同仁兩個月來隨時待命，穿戴繁複的防護衣，保護自己及市民，「出任務好比上太空」，盡責的協助每個居家檢疫與隔離民眾安全就醫；消防同仁坦言剛開始心理壓力大，但這份責任與使命都讓消防弟兄感到光榮與驕傲，新竹市長林智堅15日特別前往光復分隊視察慰勞，頒發六萬元慰問金給予分隊，「謝謝你們一起守護這座城市！」

林智堅今前往光復分隊視察慰勞，確認防疫物資無匱乏，消防同仁也現場演練防疫裝備穿脫及救護車清潔消毒，確保出勤人員執行勤務安全無虞，市長林智堅肯定消防弟兄堅守崗位，守護市民，並感性表示「有消防弟兄讓我很放心」，強調會做消防弟兄最堅強的後盾。

今日視察現場也播放防疫分隊弟兄的紀錄影片，影片中消防弟兄道出這段時間的心路歷程，由於頻繁運送居家檢疫者，承擔很大心理壓力，因此每趟任務都全神貫注、全力以赴，隊員更感謝隊上弟兄彼此扶持，特別是穿戴裝備過程非常繁瑣，弟兄都會幫忙再三檢查，並等待他們出任務回來，林明旦分隊長說，弟兄都為這份責任與使命感到光榮與驕傲，同舟共濟之情令人動容。

分隊長林明旦說，在被指定為專責單位時，內心想一定要讓同仁執行勤務時能安心，除了3位高級救護技術員外，以最高規格最謹慎態度製定各項標準流程及檢核表，一再改版與修正，讓每個環節滴水不漏。

林明旦表示，防護衣裝備穿戴繁複，光是穿上所有防護裝備就要10分鐘，出完任務後脫下裝備，更要進行全身消毒與清洗後，再返回崗位。隊員宋翊鳴曾經歷SARS，對目前分隊就武漢肺炎防護裝備穿脫、清消相當有信心；隊員莊朝閔也分享，每每回到家要先忍住抱小孩的衝動，全身消毒後才接觸家人。

林智堅指出，｢料敵從寬、禦敵從嚴、超前部署｣，看到大家的努力付出與辛勞覺得非常感動，他提醒，透過嚴格的訓練、好的裝備與細心保護好自己後才能保護市民；武漢肺炎疫情爆發以來，防疫專責隊已協助載送超過130件居家檢疫與隔離者，承受任務的辛苦、危險與壓力，他非常感謝每一位辛苦的防疫專責同仁，大家一起為守護這座城市而努力。

消防局長李世恭表示，物資整備須超前佈署，對於第一線人員所需防疫物資消防局持續大量增購，防護衣、隔離衣、手套、鞋套、面罩等防疫物資達60天以上超前儲備量供執行緊急救護勤務使用，另外協調消防署、衛生局調度N95口罩、酒精、消毒水等防疫物資，確保執勤防疫物資不中斷，來守護市民健康。

「救護車防護措施也做到滴水不漏!」消防局表示，防疫專用救護車使用養生膠帶貼膜將前後艙下，行進間開啟車窗並關閉空調保持通風，於執行完任務後全面清洗消毒車輛器材，降低感染風險，消防局也強調，防疫救護車是協助載送疑似病患專案使用，未再執行其他一般性救護案件，請民眾不用擔心遭受感染風險疑慮。