　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新竹市消防局守護居家檢疫者　林智堅頒贈慰問金

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新竹市長林智堅今（15）日特別前往光復分隊視察慰勞 。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅15日特別前往光復分隊視察慰勞 。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

防疫無名英雄！武漢肺炎疫情期間，新竹市消防局編組4個防疫專責分隊，由中山、光復、埔頂及香山分隊執行載送居家檢疫者就醫的任務，至今已載送超過120趟車次，今日市府發布影片，呈現消防同仁兩個月來隨時待命，穿戴繁複的防護衣，保護自己及市民，「出任務好比上太空」，盡責的協助每個居家檢疫與隔離民眾安全就醫；消防同仁坦言剛開始心理壓力大，但這份責任與使命都讓消防弟兄感到光榮與驕傲，新竹市長林智堅15日特別前往光復分隊視察慰勞，頒發六萬元慰問金給予分隊，「謝謝你們一起守護這座城市！」

林智堅今前往光復分隊視察慰勞，確認防疫物資無匱乏，消防同仁也現場演練防疫裝備穿脫及救護車清潔消毒，確保出勤人員執行勤務安全無虞，市長林智堅肯定消防弟兄堅守崗位，守護市民，並感性表示「有消防弟兄讓我很放心」，強調會做消防弟兄最堅強的後盾。

今日視察現場也播放防疫分隊弟兄的紀錄影片，影片中消防弟兄道出這段時間的心路歷程，由於頻繁運送居家檢疫者，承擔很大心理壓力，因此每趟任務都全神貫注、全力以赴，隊員更感謝隊上弟兄彼此扶持，特別是穿戴裝備過程非常繁瑣，弟兄都會幫忙再三檢查，並等待他們出任務回來，林明旦分隊長說，弟兄都為這份責任與使命感到光榮與驕傲，同舟共濟之情令人動容。

分隊長林明旦說，在被指定為專責單位時，內心想一定要讓同仁執行勤務時能安心，除了3位高級救護技術員外，以最高規格最謹慎態度製定各項標準流程及檢核表，一再改版與修正，讓每個環節滴水不漏。

林明旦表示，防護衣裝備穿戴繁複，光是穿上所有防護裝備就要10分鐘，出完任務後脫下裝備，更要進行全身消毒與清洗後，再返回崗位。隊員宋翊鳴曾經歷SARS，對目前分隊就武漢肺炎防護裝備穿脫、清消相當有信心；隊員莊朝閔也分享，每每回到家要先忍住抱小孩的衝動，全身消毒後才接觸家人。

林智堅指出，｢料敵從寬、禦敵從嚴、超前部署｣，看到大家的努力付出與辛勞覺得非常感動，他提醒，透過嚴格的訓練、好的裝備與細心保護好自己後才能保護市民；武漢肺炎疫情爆發以來，防疫專責隊已協助載送超過130件居家檢疫與隔離者，承受任務的辛苦、危險與壓力，他非常感謝每一位辛苦的防疫專責同仁，大家一起為守護這座城市而努力。

消防局長李世恭表示，物資整備須超前佈署，對於第一線人員所需防疫物資消防局持續大量增購，防護衣、隔離衣、手套、鞋套、面罩等防疫物資達60天以上超前儲備量供執行緊急救護勤務使用，另外協調消防署、衛生局調度N95口罩、酒精、消毒水等防疫物資，確保執勤防疫物資不中斷，來守護市民健康。

「救護車防護措施也做到滴水不漏!」消防局表示，防疫專用救護車使用養生膠帶貼膜將前後艙下，行進間開啟車窗並關閉空調保持通風，於執行完任務後全面清洗消毒車輛器材，降低感染風險，消防局也強調，防疫救護車是協助載送疑似病患專案使用，未再執行其他一般性救護案件，請民眾不用擔心遭受感染風險疑慮。

ET快訊
開600萬瑪莎拉蒂載女友買星巴克撞翻貨車！輔大男嚇傻：我綠燈
熊熊「0857特斯拉新歡男」富二代身分起底！比中指用胸肌撞人
WHO稱與台長期交流！與會專家揭「歧視證據」狂打臉：笑死人了
狠殺「小燈泡」竟逃死！王景玉無期徒刑定讞
最新2確診足跡曝光　「明知故犯條款」網困惑：海龜沒事我們費用
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義縣護理之家防疫應變演練　強化住民安全

防疫有巧思！　蔡育輝贈新營警便當置物盒協助抗疫

雲林斗六公墓變公園　林頭里公園預計6月竣工

農民退休金制度　青農：參考國外、多和農民對談

新竹市消防局守護居家檢疫者　林智堅頒贈慰問金

新竹市演藝廳外牆修繕　即日起施工民眾留意動線

黃偉哲與清潔隊員午飯話家常　溫馨慰勞不忘促進餐飲業經濟

全台面積最大！竹山竹筍產銷履歷　團體認證通過授證

打造生態城市　屏東市公所建置3處屋頂太陽能光電發電系統

率先完成民進黨台南市主委登記　潘新傳：讓民進黨的永續執政

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

貓皇貼紙黏額頭小短手拿不下來　魔性扭動瞬間當機：朕被下咒了

4個月內失業...可申請防疫打工 「幫政府賣口罩」最高月入1.2K

譚德塞新消息：新冠肺炎傳播快！　致死率「H1N1的10倍」解封要緩

兒子要急診！心急男頻闖紅燈違規 暖警攔查...下秒「霸氣開道」幫送醫

嘉義縣護理之家防疫應變演練　強化住民安全

防疫有巧思！　蔡育輝贈新營警便當置物盒協助抗疫

雲林斗六公墓變公園　林頭里公園預計6月竣工

農民退休金制度　青農：參考國外、多和農民對談

新竹市消防局守護居家檢疫者　林智堅頒贈慰問金

新竹市演藝廳外牆修繕　即日起施工民眾留意動線

黃偉哲與清潔隊員午飯話家常　溫馨慰勞不忘促進餐飲業經濟

全台面積最大！竹山竹筍產銷履歷　團體認證通過授證

打造生態城市　屏東市公所建置3處屋頂太陽能光電發電系統

率先完成民進黨台南市主委登記　潘新傳：讓民進黨的永續執政

驚爆同居小14歲師弟！張雁名樂當叔叔「3男2貓生活照」曝光

青春露、金盞花化妝水超低價！手刀衝「經典特賣」　 連續7天不間斷

4月底最美！宜蘭最美賞螢地「頭城農場」　感受青色星星漫天飛舞

著系服外出引側目！他好奇：畢業後還會穿嗎　多數人曝「共同使用時機」

IMF估台灣經濟成長「負4％」　龔明鑫：不可能！

玩具掉在泳池裡...怕水阿金嚇到後退2步　哭著找馬麻：救命！

幼稚園女老師不滿工資太低　「甜粥中投毒」洩憤…5歲男童無辜喪命！

龔明鑫爆氣！轟國民黨：年收200萬者「我們要紓他什麼困？」

第2季優於第1季！開發金拚轉虧為盈　經營團隊仍具信心

藝文紓困補助何時領到？鄭麗君：資料備齊「即時領款」

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

地方熱門新聞

一家四口偷跑重罰170萬　確診夫妻超委屈

澎湖全解除檢疫　曝80天緊張過程

高雄女疑門縫灌毒「殺狗」！網見影片氣炸

歡慶0確診！高雄漢來大飯店「點燈暖笑」

孝子顧生病老母不出門　鄰居向派出所求救

台南中華醫事科大傳火警

南警持續稽查安南區KTV、小吃部防疫停業

不補助老人健保　民眾多付5千元

屏大生研發設計自動酒精機　不必手壓更安全

硬要辦　溪湖宮廟百人遶境12小時

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

紓困補貼運輸業者及運將薪資　每人1月1萬元

西螺福興宮低調隆重依古禮祝壽媽祖聖誕

台中4/12晚間4度稽查　金錢豹整棟關門

更多熱門

相關新聞

竹市府守護消防弟兄 天公壇上香祈福

竹市府守護消防弟兄 天公壇上香祈福

為了祈求新竹市消防工作推展順利，新竹市副市長沈慧虹今(17)日前往天公壇與消防局各級幹部共同上香祈福，除了祈求消防人員值勤與執行任務諸事平順平安，同時也感謝玉皇大帝對市民的庇佑。新竹市長林智堅表示，消防同仁用生命守護市民，他上任來致力要做消防同仁的後盾，持續推動「護消防三補帖」，包括投入2億完善設備、增加71名人力、全國最高超勤津貼等，守護消防同仁。

竹市OHCA患者救活率、康復出院率創新高

竹市OHCA患者救活率、康復出院率創新高

1年419件到院前無呼吸　竹市消救回109人

1年419件到院前無呼吸　竹市消救回109人

車門瞬間上鎖　媽傻眼：女兒還睡

車門瞬間上鎖　媽傻眼：女兒還睡

11月連2起除濕機火災　召回名單公布

11月連2起除濕機火災　召回名單公布

關鍵字：

新竹市消防局

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

熊熊曖昧男又+1！特斯拉富二代公主抱回家

快訊／美國總統川普決定停止資助WHO

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

楊銘威說話了！　方志友道歉認尺度沒拿捏

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

謝和弦入院20天近況曝！紙條傳情莉婭

川普斷WHO金援「3高明盤算」曝光！

即／洋基隊老闆病逝　享壽63歲

NHK報台0確診原因　日網驚：太神奇了

台寫信通報WHO操刀人曝　前疾管局長：內行人一看就知

瑤瑤慶生PO文：我們多了一個小寶貝！

何妤玟產後暴肥10kg遭尪偷拍「走山照」

時尚感破表！台中買到「丹寧口罩」美炸

超正藥師包丹寧口罩美炸！神人開門了

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

更多

最夯影音

更多
浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救
口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面