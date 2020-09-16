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北市議會委員會名單出爐！藍營攻美豬議題　17日帶「粉紅豬」進議場

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▲▼台北市議會進行委員會抽籤。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議會進行委員會抽籤。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會16日開議，下午2時進行各委員會抽籤，以及各委員會召集人。民進黨集中在警政衛生、工務委員會，而擁有人數優勢的國民黨則平均分散各委員會，本會期預計聚焦在美豬美牛、大巨蛋、國宅等議題。

民進黨台北市議員共有18席，在警政衛生委員會中就有7席，工務委員會有5席，財政建設委員會是4席，而民政、程序委員會則沒有民進黨議員加入。

▲▼台北市議會國民黨團製作的豬。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議會國民黨團製作的豬。（圖／記者袁茵攝）

針對美豬美牛議題，台北市議會民進黨團總召林世宗表示，要等柯文哲如何回應，再來提出想法。另外施政報告部分，民進黨團會就Youbike2.0、大巨蛋、畜產公司人事案等進行批評，以及北藝預算等。

而國民黨團總召陳重文則說，17日要請柯文哲在施政報告前，先對美豬、美牛議題做表態，因此國民黨團一人買了一隻IKEA的「網紅豬」，以及製作一隻大豬，要柯文哲回應是否支持美豬公投。

【台北市議會第13屆第04次定期大會　各委員會分屬表】（紅色為第一召集人藍色為第二召集人

民政委員會：王浩（國）、李慶元（國）、應曉薇（國）、闕枚莎（國）、吳志剛（國）、李傅中武（國）、張斯綱（國）、林國成（民眾黨）、陳政忠（無）。

財政建設委員會：林瑞圖（無）、陳錦祥（國）、戴錫欽（國）、侯漢廷（新）、潘懷宗（新）、楊靜宇（無）、陳怡君（民）、徐立信（無）、簡舒培（民）、梁文傑（民）、陳慈慧（民）。

教育委員會：許淑華（民）、王鴻薇（國）、鍾沛君（國）、李芳儒（國）陳重文（國）、秦慧珠（國）、耿葳（國）、吳世正（國）。

交通委員會：林亮君（無）、周威佑（民）、陳炳甫（國）、苗博雅（社）、黃郁芬（無）、邱威傑（歡）、陳永德（國）、徐弘庭（國）、李明賢（國）、林穎孟（無）、葉林傳（國）。

警政衛生委員會：陳建銘（無）、李柏毅（國）、汪志冰（國）、許家蓓（民）王世堅（民）、林世宗（民）、江志銘（民）、阮昭雄（民）、劉耀仁（民）、張茂楠（民）、羅智強（國）。

工務委員會：李建昌（民）、鍾佩玲（民）、陳義洲（國）、洪健益（民）、王閔生（民）、王欣儀（國）、游淑慧（國）、鍾小平（無）、徐巧芯（國）、郭昭巖（國）、吳沛憶（民）。

法規委員會：李傅中武（國）、戴錫欽（國）、秦慧珠（國）、周威佑（民）、張茂楠（民）、游淑慧（國）、徐弘庭（國）、王浩（國）、梁文傑（民）。

程序委員會：陳錦祥（國）葉林傳（國）、吳志剛（國）、徐立信（無）、吳世正（國）、黃郁芬（無）、江志銘（民）、郭昭巖（國）。

紀律委員會：闕枚莎（國）、林瑞圖（無）、王鴻薇（國）、林穎孟（無）、劉耀仁（民）、陳義洲（國）、陳永德（國）

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