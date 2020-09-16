女客超商門口腳滑骨折「二審神逆轉」　女店長兩理由慘賠23萬

記者黃翊婷／綜合報導

高姓女子2017年6月10日與家人一同出遊，途中行經屏東縣某超商，卻因為階梯水泥剝落滑倒，導致摔倒骨折，事後向業者及盧姓女店長提告求償77萬8986元，但一審遭駁回。她不滿上訴至高雄高分院，最終逆轉獲判賠償23萬5826元，全案仍可上訴。

▲高女在階梯上滑倒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案事發地點無關）

高女在判決書中主張，事發當天中午12時許她買完東西從超商走出來，下階梯時因為水泥嚴重剝落損壞而滑倒，導致右側脛骨幹骨折及右踝雙髁骨折，盧女既然是門市店長，應該盡到大門前階梯設備的維護，因此決定向業者及店長提告求償醫療費2萬1213元、交通費1萬8000元、看護費19萬8000元、不能工作損失15萬2353元、減少勞動能力損失18萬9420元及精神上損害20萬元，合計77萬8986元。

對此，盧姓女店長反駁，走出大門後尚有一個平坦寬敞的平台，還要多走2、3步才會到階梯，況且階梯深度寬大、陡度平緩，也沒有放置任何障礙物，地磚更沒有任何破損之處，事發當時天氣晴朗、視野清晰，一般人根本沒有跌倒的可能，「高女沒有提出足以證明我有何過失，以及她的傷勢和這些有什麼因果關係的證據，全案經屏東地檢署調查也以不起訴處分，可見她說的話並不實在。」

▲高女送醫後隨即開刀治療。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

而高女的弟弟出庭證稱，當天全家人一同出遊，中途想要上廁所、買飲料，才會前往該超商，他上完廁所回到車上等待，妻子就跑過來說姊姊跌倒了，「旁邊有一個小姐說我姊踩到樓梯滑倒，我們叫救護車送到醫院，第一天開刀，第二天我回超商拍照，樓梯就是破損，也沒有貼警告標示，玻璃門轉彎直接就踩到樓梯」、「問店員有沒有監視器可調，他們回答沒有，我當時雖然納悶，但沒有多想就回去醫院了」。

高雄高分院法官經調查發現，該門市走出來的確有一個平台，但玻璃門左側與階梯僅相距1、2片地磚，相當於左轉1步就可以直接下階梯，且階梯第一層地磚雖然完好，但直角部分已經破損，位置由左延伸到玻璃門左側牆壁擺設花盆的地方，約6片地磚邊長，衡諸經驗法則，「該階梯已無平整直角防止跌倒的安全功能，也沒有設置警告標示」，極易導致踩滑摔倒的危險，最終裁定原審廢棄，改判店長應賠償23萬5826元，全案仍可上訴。