泰山暴力保全失業火大…操場隨機擄男童「痛搧耳光」！檢怒聲押

記者莊智勝／新北報導

新北市一名吳姓男子（68歲）原擔任保全一職，但卻因暴力傾向與同事發生衝突，因此遭到主管解雇；昨（6日）晚間7時許，吳男遭開除後心情不佳，竟穿著保全制服前往泰山體育場操場，企圖擄走陌生男童出氣，聽聞男童哭鬧呼救後，吳男還氣憤搧了他一耳光，整段畫面全被目擊民眾拍下，事後吳男也遭到警方壓制帶回。今（7日）新北地檢署複訊後，認為吳男嫌疑重大，且有反覆實施之餘，因此向法院聲請羈押。

▲吳姓保全因遭解雇失業，竟在操場上隨機意圖擄走男童。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方初步調查，吳男戶籍位於新北市泰山區，原擔任保全一職，但因脾氣火爆，時常與同事發生衝突，日前吳男因故又與同事發生口角，氣得當場動手；主管見吳有暴力傾向，因此於6日當天將其解雇。

吳男失業後心情鬱悶，獨自前往泰山體育場操場散心，為了宣洩心中不滿，竟隨機擄走操場上一名陌生的8歲男童，疑似想帶往暗處痛毆洩憤；起初現場運動民眾還以為吳男是男童爸爸、父子倆是在嬉戲，因此未多作理會，直到一名婦人察覺男童不斷哭鬧，且口中喊著「救救我」，這才上前詢問，男童急忙稱「我不認識他！」婦人這才察覺情況有異，急忙呼救「快點來啦，他（吳男）要抓小孩子！」

吳男眼見強擄男童未果，且疑似遭男童哭聲惹毛，盛怒之下竟當眾搧了他一耳光，勁道之強讓男童當場倒地；這時吳男還不想放棄，硬要拖著驚恐爆哭的男童往外走，直到目擊民眾警告，「我已經錄影了」，且周遭民眾不斷圍過來，吳男這才終於罷手，隨後遭到趕抵現場的警方壓制逮捕。

警方經偵訊後，今上午依妨害自由、傷害等罪嫌將吳男移送新北地檢署偵辦；檢方複訊後認為吳男犯罪嫌疑重大，且有反覆實施、再犯可能，因此今午已向法院聲請羈押。

▼檢方複訊後認為吳男有再犯可能，今午已向法院聲押。（圖／記者陳豐德翻攝）