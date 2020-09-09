外送員打翻飲料！40分鐘後補送大眼妹「過意不去」　網：人正真好

▲外送員打翻女網友的飲料，40分鐘後補送上一杯全新的。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

有這種暖心外送員還不照三餐訂爆嗎！一名女網友分享中午叫外送時，外送員不小心把紅茶灑出來，她認為沒關係，至少餐點沒有濕掉。沒想到40分鐘過後，外送員在樓下大叫她的名字，買了一杯紅茶還給她，讓她感動不已「世界上好人還是很多的對吧」。

原PO在臉書「爆廢公社」發文，中午訂午餐時外送員不小心將紅茶灑出來，還急忙向原PO道歉，她也認為沒關係，「反正餐點沒有濕掉，沒有太大的影響。」過了40分鐘之後，外送員在樓下大喊她的名字，她打開門後震驚，「居然是剛剛的外送員！」

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由於不小心打翻飲料，外送員良心過意不去，便買了一杯的紅茶，希望可以彌補剛剛的過錯。雖然原PO堅稱「沒關係」，但怎麼也拒絕不了外送員的好意，如此暖心的舉動也讓她直呼，「我遇到的外送員都是好人，謝謝囉Uber先生。」

貼文一出，網友留言大喊「人正真好」，「如果是男的就不一樣了」、「人家說不定是故意灑出來，才有理由回頭見妳」、「說不定你以後每天都有紅茶喝了」、「這就是為何宅男都會拿到滿滿一杯」、「一定是長相問題」。也有網友搞笑回應，「有妹子我拿水塔來也請你」、「有妹子我也這樣送 還送兩杯」、「要是妹紙我直接多送6杯沒在猶豫的」。