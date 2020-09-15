台灣男性「大衛」尺寸曝光！保險套業者：15公分以上很難賣

▲業者表示，亞洲人的尺寸其實大小都差不多。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

日前一名名為「家家」的網美，在個人Instagram發布美妝業配圖文時，被網友發現照片內出現了一名幫她拍照的露鳥裸男，引發網友對「台灣大衛」尺寸的討論，尤其不少網路上的鄉民，都號稱自己有「30公分」，但有國內本土的保險套公司的業者表示，亞洲的保險套尺寸，最長多半就做到15公分，尺寸15公分以上的保險套，在台灣很難賣。

據《新頭殼》報導，有國內本土的保險套產品公司業者出面表示，以網美「家家」照片中出現的露鳥「大衛」裸男，其實就尺寸來說，並不能稱上大雕等級，尺寸算是一般台灣男性的尺寸。業者提到，台灣男性下體的尺寸其實都差不多，勃起後長度，大約落在8至10公分。

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▲網美「家家」照片鏡中中出現露鳥「大衛」裸男。（圖／jiajia0119 IG）

保險套業者並表示，其實亞洲市場在販售保險套的尺寸，大小都差不多，通常亞洲保險套，最長就做到15公分，闊度52mm；歐洲規格會稍大，大概長度做到20公分，闊度54～56mm」。所謂闊度，是指保險套圓周長的一半。所以從這個先天條件看來，15公分以上的保險套長度，在台灣其實沒什麼市場，並不好賣。

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