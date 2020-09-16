幼稚園接下課！外甥「火藥味4字」當眾酸爆阿姨　網笑：絕對巴蕊

▲孩子講話童言童語，玩笑過後還是得教導正確觀念。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

貼心去接外甥下課，卻差點被老師誤認身分！一名女子表示，昨天姊姊太忙來不及去接小孩，由她到幼稚園接外甥，不過老師是第一次和她見面，所以要與孩子確認家長身分，想不到天兵外甥天外飛來一筆，4字回應讓她和老師都當場傻眼。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，外甥今年讀幼稚園大班，平常都是姊姊接他放學，所以老師看到陌生面孔都會先詢問身分，確認是家長後才會讓孩子離開。還原昨日對話，老師轉頭問外甥，「這是你的誰呢？」想不到外甥不假思索地淡定回應，「我家傭人。」當下氣氛瞬間凝結。

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▲幫外甥收玩具時一句玩笑話被當真。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）



她看著老師疑惑的眼神，隨即解釋「老師不是…我是他阿姨…」沒想到這時外甥再次補槍，理直氣壯地說「你平常不是收拾我玩具都說妳是傭人嗎？」害她聽了實在哭笑不得，無奈又無法反駁。

網友笑翻回應，「沒跟他說..你沒見過傭人扁小孩吧」、「讓他留到最後再下課好了⋯傭人要去買菜」、「我外甥長大要是敢這樣說我，我絕對巴蕊」、「死小孩，以後不用去接了」、「老師不好意思小孩就先不接了，掰掰」、「所以平時跟小孩講話要很謹慎，大人的無心話、氣話他們都會當真。」