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親子

小一新鮮人／女兒不焦慮了　菜鳥家長分析這5點鮮事！

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

時間過得真快！一轉眼，DAHLIA成為小一新鮮人，已經快2週了，這10天左右，我們家從擔心到放心，可說是歷經巨變，發生了好多有趣的事情，現在就讓我來分享這些好玩的觀察吧！

1、家長：「我回到了國中…」

幼兒園對到校時間沒有強制，若您不是雙薪家庭，8、9點送也無所謂，但小學就不一樣了，不但7點50分前要到校，而且不能在學校吃早餐！對大部分的爸爸媽媽來說，上一次於早上6點20分起床，根本是國中時代的事情嘛～

我們家女兒，原本在幼兒園是遲到大王，天天遲到、天天吃不到早餐，文攻武嚇、燒香拜佛都沒用，我還想過乾脆讓她改讀半天班算了，不過，很意外的，她從國小第一天開始，到現在還沒遲到過，倒是我這個夜貓子，送完她就回家癱倒，什麼事情都做不了。

2、迷路的孩子，像是進了大觀園冒險！

DAHLIA的個性跟我完全不同，她好動活潑，我則從小安靜內向，過去幼兒園沒有運動空間，她總要求多帶她去公園跑跑，只要奔跑，她就很開心！

開學前，對小學生活焦慮好久的她，看到了校園～這～麼～大～，而且有10到15分鐘下課時間，可以自由運用，她簡直是脫韁野馬，每節下課衝去大操場，先跑個2圈再說。

她的焦慮症狀迅速消失，還回家炫耀，說自己第二天就去合作社探險，第四天跑到操場唱歌給大家聽（汗），我才發現這孩子，原來適合在大型校園中學習，自由的跑跑跳跳，讓她釋放許多過去累積的壓力。

3、小一的導師，技能樹點滿！

可能是學生還小，家長又菜，導師除了教學、教品行外，還要顧清潔、打飯等雜役工作，開學第一週，連聯絡簿都要一張一張貼上去，當然別說學校開會和家長們的Line轟炸了，更感人的是，導師還會趁空拍孩子上課的照片分享給我們，我都想跟她說，不用這麼麻煩，真的怕老師累翻。

尤其每天放學後，導師在群組交代注意事項的時候，我都覺得她超厲害，怎麼可以記住那麼多事情，還要解決大家各自的疑難雜症，這導師真的不好當啊！我們小時候哪有這麼多福利，很多事情都是學生自己做、放學不連絡啊～

4、隱隱感覺到怪獸家長對學校的壓力。

開學之前，學校邀請所有家長到禮堂開新生座談會，當時主任脫稿演出，有些悲憤又委屈地提到過去發生的衝突，他強調：「家長不要為難我們，我能處理的，我一定會處理。」我心想，這到底發生過什麼事？讓一位投身教育多年的老師，在新生座談會中，先與菜鳥家長們約法三章？

當然，每個孩子都是爸媽心中的寶貝，但國民義務教育，就是培養孩子自立的能力，真的不要再把孩子當小寶寶看待了，身為家長的我們，除了引導孩子盡快進入狀況，也要提醒自己去尊重別人的孩子，跟不同的教育方式。

5、衝突發生的處理速度。

不知道該怎麼說，開學第二天，我女兒就被旁邊正在玩資料夾的男同學揮到眼睛，聽說當下紅腫流淚，被老師馬上送到健康中心。

學校第一時間就通知家長，並且把現在眼傷狀況跟來龍去脈一併跟我說，完全沒有輕描淡寫、敷衍帶過的感覺，放下電話才10分鐘，導師又打來關心、說明情況，讓我可說是「受寵若驚」，比我們家長更擔心孩子的傷勢。

之後，導師主動聯絡對方家長，說等孩子康復後，會協調責任，還每天追蹤復原情況，我見他們這麼積極，真的讓人很放心，反而加深我對老師的支持，也不會與對方家長有所衝突，兩個孩子現在也成為朋友，這是我們在先前就讀的幼兒園沒感受過的。

總結以上，雖然不知道未來將發生什麼事，但有好的開始，就會有正向的信任與支持，我不是一個特別要求學科成績的媽媽，在這樣的尊重教育之下，我期待孩子能快快樂樂找到自己的特長，並與老師、同學建立互信互愛的關係。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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