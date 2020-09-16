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兩兄弟被遺忘在校車！活活爆烤140分鐘「弟弟腦死」…殘酷真相曝

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▲兩童遭忘校車致1人腦死亡。（圖／翻攝自現代快報）

▲事發幼稚園。（圖／翻攝自現代快報）

記者鄭思楠／綜合報導

家住江蘇連雲港的謝姓父親一家原本生活美滿，但在最近，一起事故卻改變了這家人的生活軌跡。今年8月31日，他的兩個兒子文文和瑞瑞（化名）在乘「校車」上幼稚園後，被看護人員遺忘在車裡，直到中午才被發現，活活在車上爆烤140分鐘。經過搶救，哥哥轉危為安，弟弟長期昏迷已「腦死亡」。

據《現代快報》報導，2020年8月31日，家住連雲港的謝男接到幼稚園範姓園長打來的電話。電話中園長並沒有多說什麼，只告訴他「文文和瑞瑞出了事」，讓他趕緊到連雲港市第二人民醫院。

文文和瑞瑞是謝男的兩個兒子。文文是哥哥，今年6歲，瑞瑞只比哥哥小1歲，兄弟倆是同月生的，感情非常好。2019年6月，考慮到兩個孩子到了年齡，他決定把孩子送去幼稚園，經親戚介紹後，選擇了「市場街雙語幼稚園」。

這家幼稚園位於連雲港海州區，每個孩子每月交600元（人民幣，下同）「學費」。考慮到價格合適，加上園方承諾能每天開車接送孩子，謝男就此放下了心，讓孩子上了這家幼稚園。

▲兩童遭忘校車致1人腦死亡。（圖／翻攝自現代快報）

▲1童腦死亡。（圖／翻攝自現代快報）

沒想到的是，事故就在「接送」的過程中發生了。8月31日早上7點20分，謝男和往常一樣，把兩個孩子送上車後再去工作，中間發生了什麼他並不知道。在趕到醫院後，他才被告知，到了幼稚園後，孩子們並沒有被叫下車，而是被遺忘在車內。當天連雲港最高溫度約32度，孩子們被鎖在車內，一直到中午才被人發現。

醫院診斷報告顯示，文文和瑞瑞於8點至10點30分之間被鎖車內。被發現時，兩個孩子「全身衣物濕透，面部潮紅，呼之不應，四肢癱軟 」。其中，哥哥文文被診斷患有熱射病、腦病和應激性高血糖。弟弟瑞瑞狀況則較為嚴重，且持續昏迷不醒。當時，醫生馬上開出了兩份病危通知書。

9月15日，經過治療，文文已逐漸恢復，目前能正常交流、活動。但瑞瑞卻始終處於昏迷狀態，至今未能醒來。

為了救治瑞瑞，謝男一家花費了十多萬元，帶著瑞瑞先後前往徐州兒童醫院、北京兒童醫院求醫治療。但兩地醫院醫生都告訴他，瑞瑞目前已處於腦死亡狀態，即使救治得當，也可能會成為植物人。

9月15日，連雲港市海州區教育局回應，涉事幼稚園曾因無證無照，在2019年就被強制關閉，但其卻在被關閉後擅自私下恢復經營。

謝男表示，事發後他才聽說，事發幼稚園可能沒有資質，他對此感到很後悔，「早知道這家沒有資質，我怎麼可能放心把孩子交到他們手裡？」

在事後，範姓園長曾墊付了部分醫藥費，還表示願意私了。但謝男也表示，家裡已經在找律師，他決定用法律武器為孩子們討個說法。

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