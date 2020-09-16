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FB「虛擬替身」來了！設計步驟超簡單　42種專屬貼圖還能傳給好友

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▲▼虛擬替身。（圖／記者曾筠淇攝）

▲完成虛擬替身的設計後，一共會有42個貼圖產出。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

應用程式ZEPETO除了可以拍照，還能在創建角色後，完成一連串的角色動作，並與好友互動，因此吸引不少人爭相下載。FB近日也在台灣推出新功能「虛擬替身」，不但可以自由選擇臉型、髮型，就連眼球顏色、唇色都可以依自己喜好來設計，且完成後，就可以在FB上當成貼圖傳給好友們，非常可愛！

FB早在先前就於國外開放使用「虛擬替身」的功能，近日才終於在台灣悄悄登場，不過由於已經有不少人爭相分享自己的專屬頭像，因此又再度掀起一波熱潮。如果有好友已經使用過「虛擬替身」的功能，民眾可以直接點選「試試看」來進行設計；或是直接透過FB的搜尋引擎來找尋「虛擬替身」。

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▲▼虛擬替身。（圖／記者曾筠淇攝）

▲「虛擬替身」可以選擇的類別很多，還能開啟「鏡子」查看自己的模樣。（圖／記者曾筠淇攝）

進入「虛擬替身」的頁面後，民眾可以依序挑選適合自己的膚色、髮型、臉型、特徵（包含雀斑、痣）、皺紋、眼型、化妝（眼睫毛）、眉毛、眉心點、眼鏡、鼻子、鼻環、嘴巴、鬍鬚、身形、服裝、頭飾、耳環；其中的毛髮類、眼珠子、唇色等，都可以選擇不同顏色，相當多元、重複性低，一定能做出那個獨一無二的自己。

此外，如果一時忘記自己的臉部有怎麼樣的特徵，民眾也可以透過右方的「鏡子」鍵來查看，方便度滿點。唯一要注意的是，目前只能在行動裝置上設計虛擬替身，電腦版目前還不支援，不過若已完成設計，則可在電腦版FB上使用。

▲▼虛擬替身。（圖／記者曾筠淇攝）

▲完成設計後，可以在留言處及Messenger上使用。（圖／記者曾筠淇攝）

完成設計後，民眾就可以分享到自己的塗鴉牆上，不管是在FB上留言，或是用Messenger，都可以選用虛擬替身的貼圖，有大哭、大笑、雙眼冒心、打招呼、發火等42種表情生動的造型，猶如自己親臨網路的虛擬世界中。另外，民眾也可以透過「分享」的方式，將設計完的虛擬替身用「圖片」的形式傳到其他社交軟體上。

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