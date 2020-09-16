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Facebook「虛擬替身」手把手教學！　簡單10步驟製作專屬貼圖

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▲▼Facebook 推出全新「虛擬替身」功能！製作專屬於你的虛擬角色、貼圖。（圖／電腦王阿達提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Facebook 推出全新「虛擬替身」功能！製作專屬於你的虛擬角色、貼圖。（圖／電腦王阿達提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。下同。）

圖、文／電腦王阿達

Facebook 又悄悄的推出新功能了！這次還是很多人一定感興趣的「虛擬替身」，簡單來說就是建立你自己的虛擬角色，從臉型、眼型、髮型、服裝、甚至皺紋都能調整，建立完後還會使用這個虛擬替身自動產生多組貼圖，變成專屬於你的貼圖，任何 Facebook 留言處都能使用，非常好玩，下面就教你怎麼操作。

Facebook 全新「虛擬替身」功能操作介紹
虛擬替身功能其實早在國外就已經推出，最近才悄悄進到台灣。現在如果你在塗鴉牆上有看到朋友分享虛擬替身，下方都會有 “試試看” 的功能，點一下就能開始建立。沒有的話，於任何留言處點擊 “笑臉” 圖示，就會看到 “製作虛擬替身” 的功能：

▲▼Facebook 推出全新「虛擬替身」功能！製作專屬於你的虛擬角色、貼圖。（圖／電腦王阿達提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

點擊 “繼續” 來製作個人專屬角色：

▲▼Facebook 推出全新「虛擬替身」功能！製作專屬於你的虛擬角色、貼圖。（圖／電腦王阿達提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

一開始先選擇你喜歡的膚色：

▲▼Facebook 推出全新「虛擬替身」功能！製作專屬於你的虛擬角色、貼圖。（圖／電腦王阿達提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

接著就會進入臉型、特徵等五官調整的設置畫面，每一個選擇都不少，但有些差異不大：

▲▼Facebook 推出全新「虛擬替身」功能！製作專屬於你的虛擬角色、貼圖。（圖／電腦王阿達提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

連皺紋都能添加，而且似乎還有分年齡，越往下皺紋越明顯：

▲▼Facebook 推出全新「虛擬替身」功能！製作專屬於你的虛擬角色、貼圖。（圖／電腦王阿達提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

眼型部分也很多，單眼皮、雙眼皮都有，不過這裡我就發生選擇障礙了，有些長的差不多：

▲▼Facebook 推出全新「虛擬替身」功能！製作專屬於你的虛擬角色、貼圖。（圖／電腦王阿達提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

也能加上眼鏡：

▲▼Facebook 推出全新「虛擬替身」功能！製作專屬於你的虛擬角色、貼圖。（圖／電腦王阿達提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

頭飾也有，不過大多數都會覆蓋掉髮型，所以想戴帽子的人，就直接選你喜歡的帽型就好，不用管髮型：

▲▼Facebook 推出全新「虛擬替身」功能！製作專屬於你的虛擬角色、貼圖。（圖／電腦王阿達提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

如果你想要跟自己的臉比對，可以點一下角色右上方的鏡子圖示：

▲▼Facebook 推出全新「虛擬替身」功能！製作專屬於你的虛擬角色、貼圖。（圖／電腦王阿達提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

也有耳環等配飾：

▲▼Facebook 推出全新「虛擬替身」功能！製作專屬於你的虛擬角色、貼圖。（圖／電腦王阿達提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

臉部決定好後，再來是服裝，數量也不少：

▲▼Facebook 推出全新「虛擬替身」功能！製作專屬於你的虛擬角色、貼圖。（圖／電腦王阿達提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

一切就緒之後按右上方 “完成”，就會開始製作你的虛擬替身：

▲▼Facebook 推出全新「虛擬替身」功能！製作專屬於你的虛擬角色、貼圖。（圖／電腦王阿達提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

幾秒鐘就完成，點擊右上方第二個圖示，可查看所有貼圖：

▲▼Facebook 推出全新「虛擬替身」功能！製作專屬於你的虛擬角色、貼圖。（圖／電腦王阿達提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

如下圖：

▲▼Facebook 推出全新「虛擬替身」功能！製作專屬於你的虛擬角色、貼圖。（圖／電腦王阿達提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

接著於任何留言處，都能使用你的虛擬替身貼圖進行互動：

▲▼Facebook 推出全新「虛擬替身」功能！製作專屬於你的虛擬角色、貼圖。（圖／電腦王阿達提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

如果你對製作、編輯或刪除虛擬替身有疑問，Facebook 也有製作一個說明頁面，有需要的人可以點我查看

 

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