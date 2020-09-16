前女友交男友！雲林男持刀性侵「邪惡報復」　他收到影片看傻

▲林男無法接受小美交新男友。（示意圖／翻攝pakutaso網站）



記者鄒鎮宇／綜合報導

雲林一名林姓男子無法接受前女友小美（化名）交新男友的消息，利用對方經營網購平台的職業，要求到府送貨後持刀性侵，途中還拍攝影片傳給小美現任男友。雲林地院今依攜帶兇器強制性交罪、散布猥褻影像罪，判林男7年3月有期徒刑，全案可上訴。

判決書指出，林男2020年3月20日晚間以訂購商品為由，要求小美親自送貨到他的宿舍，否則便會親自去店面砸店。小美擔心危險，便在同日晚間7時許到場，卻被林男以美工刀要脅，一起進入房內聊天。

林男將刀放在桌上，要求小美與他發生關係，進而性侵得逞；期間，林男見小美突然搶過桌上的刀大喊「死一死」，氣得上前奪刀並咬傷小美手臂，還拿小美的手機拍攝性交畫面，以小美的Line帳號將影片傳給現任男友，並提出分手。

▲林男以小美的手機拍攝影片，再傳給其現任男友。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



林男完事後，開車帶小美購買避孕藥再送其回家；沒想到，林男同年3月21日得知小美驗傷報警後，為了脫罪便將影片上傳至有4萬人數的「我是麥寮人」以及小美經營的粉專，謊稱與小美合意性交卻被仙人跳。

法官認為，林男為了一己私慾，持刀並性侵小美，除了拍攝兩人的性愛畫面之外，還散布到網路上，欠缺對小美身體自主權及性自主權利尊重之概念，又讓小美名譽受損，影響日常生活，造成小美身心受創，實在很不可取。

小美開庭時表示，「我與被告曾經交往，互相喜歡，分手後沒有很果斷將感情處理好，讓被告一直覺得自己有機會，但事情已經發生，願意原諒被告，不對被告求償，只希望事情趕快落幕，回歸原本生活，以後各過各的生活，不要再有牽扯。」

法官表示，但考量林男坦承犯行，當庭道歉並獲得小美原諒，因此依攜帶兇器強制性交罪、散布猥褻影像罪，判林男7年、7月有期徒刑，合計應執行7年3月有期徒刑，全案可上訴。

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