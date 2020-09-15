桃園雙林到中古車行借錢失敗！持槍挾9人質　重判13年、10年徒刑

▲桃園市桃園區去年挾持人質案主嫌林佑儒，桃院15日依違反槍砲彈藥、強盜等罪判處13年6月，併科罰金100萬元，可上訴。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市男子林佑儒、林竑甫去年6月間分持威力強大長短槍枝，到桃園區三民路中古車行借錢不成卻挾持人質長達6小時，期間多次持槍掃射，包括桃園市長鄭文燦、警政署長陳嘉欽都到場坐鎮指揮，桃園地院15日下午宣判，林佑儒依非法寄藏手槍、恐嚇危安等罪判處有期徒刑13年6月、併科罰金100萬元，林竑甫10年4月、併科罰金80萬元，本案還可上訴。

檢警調查，這起持槍挾持人質案，起因主要是林佑儒與徐姓男子、曾姓、周姓女子有感情糾紛，去年5月26日先是找來林竑甫等共犯，到徐男投宿汽車旅館埋伏，林等人見徐男出現向車道連開數槍警告，並要脅櫃台人員「不准報案，不然要讓你的店做不下去」等語，案發後涉案5人陸續被警方逮捕到案，林佑儒與林竑甫則趁隙逃逸，後來，林等人還因劉姓手下處理債務問題讓林不滿意，在中壢區向某店家開槍洩憤。

▲桃園市桃園區去年0612挾持人質案主嫌林竑甫，桃院15日依違反槍砲彈藥、強盜等罪判處10年4月，併科罰金80萬元，可上訴。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

在逃的雙林2人，為籌措跑路費，曾打電話向在桃園區三民路經營中古車行的梁姓業者欲商借10萬元遭拒，6月12日雙林居然悄悄返回桃園，傍晚5時許到車行欲借錢，但梁姓友人不在，2人竟分持制式霰彈槍、手槍、改造步槍、3把改造手槍與大批子彈挾持9名店員，逼迫梁姓業者以視訊方式現身借錢，挾持時間長達6小時。

警政署與桃園市警局據報出動上百名警力圍捕，雙方對峙過程，2人一度要9名人質在車行窗邊排排站充當人肉沙包，雙林面對大批警力圍捕，多次持槍掃射展示武力，警方經多次交涉與談判，還找來雙林家人親情攻勢，2人陸續釋放人質，最後同意投降繳械，桃檢依違反槍砲彈藥等多項罪嫌將2人起訴，2人從去年6月間在押至今。

桃園地院15日宣判，依槍砲、恐嚇、妨害自由、攜帶凶器強盜罪嫌，判處38歲主嫌林佑儒應執行有期徒刑13年6月、併科罰金100萬元，23歲的林竑甫應執行10年4月、併科罰金80萬元。

此外，其他同案5名涉及槍擊案的吳、魏、張、劉、余姓男子，則分別被依槍砲等罪判處3年6月至5年不等徒刑，併科10萬至20萬元不等罰金，目前還有1名溫姓男子在逃。

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