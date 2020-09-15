台女落跑被罰10萬…存款竟只有1000元！搭機再逃美國被攔下發飆

▲旅美女子又再度搭機出境逃跑，機場被攔下繳罰鍰。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）



文／中央社

一名旅居美國的63歲鄭姓女子今年5月間入境台灣，因違反居家檢疫規定遭裁罰10萬元；鄭女9日欲出境時才發現因未繳款而遭執行署桃園分署限制出境，雖勃然大怒，但也乖乖繳款。

法務部行政執行署桃園分署今天發布新聞稿指出，63歲鄭姓女子5月2日自美國入境，應實施居家檢疫至5月17日解除，但鄭女第一晚即搭車擅離居家檢疫地點逾1小時，經員警查獲後，由台北市政府衛生局依法裁罰新台幣10萬元，但因鄭女未在期限內繳納罰鍰，全案移送桃園分署執行。

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桃園分署表示，受理本案後因僅扣得鄭女存款1000餘元，經調查才發現，鄭女早在民國100年間經戶政機關註記「遷出國外」；由於鄭女隨時有離境返美的可能，因此依法限制其出境、出海。

桃園分署表示，鄭女在9月9日至桃園機場準備搭機返回美國，經移民署告知已遭限制出境後，當場在機場致電書記官痛批政府，並抱怨她想回美國探視生病的孫子，為何被限制出境等語。

經書記官委婉告知，如不服處分，得依規定提起訴願，但要繳清罰鍰才能解除出境限制，鄭女只得乖乖在11日繳清罰鍰，以解除其出境、出海限制。

桃園分署表示，針對違反居家檢疫規定遭裁罰的義務人，會視個案不同情節，決定強力執行或寬緩執行或柔性關懷，目前已聲請法院裁定准予管收1人。