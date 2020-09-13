解放軍放回「5被失蹤青年」　印媒打臉間諜說：他們才可能被共產黨洗腦

▲被解放軍釋放的5名印度青年。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

中印邊境局勢本就緊繃，6日傳出5名印度阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）青年，因為打獵誤進解放軍駐軍區，疑似遭到擄走，印度軍方立即開啟「軍事熱線」詢問相關事宜。然一開始解放軍則稱不清楚此事，經過雙方不斷交涉，解放軍12日終於釋放「被失蹤」的5人，移交給印度邊防部。

根據《India Time》報導，事情起源原先版本為5名打獵的印度青年，在中印主權爭議區藏南地區－印度阿魯納恰爾邦附近，卻突然失蹤，之後經過家屬尋人，認為遭到解放軍擄走，於是通報政府。印度軍方原先一開始與中方交涉時，中國方面表示：「並沒有這樣的狀況」，但就在12日突與印方進行「移交」的動作。

報導中指出，移交在12日於中國一側進行，5人已經完成所有手續，之後跟著印度軍方人員通過基比圖（Kibithu）的邊境哨站，進入印度一側，並且進行新冠防疫政策隔離14天。印度青年事務大臣Kiren Rijiju表示，「5人健康狀況相當良好，隔離結束之後就能交由家屬帶回」。

針對此事，中國媒體《環球時報》總編輯胡錫進日前爆料，稱5人根本就是印度情報人員假扮，想要越界刺探中方情況，「但中國方面已經對他們進行警告、教育」。就在5人平安送回印度境內後，印媒《India Time》則表示，中國解放軍很可能會對印度年輕人下手，傳達共產黨訊息，再釋放回印度進行「內鬨分化」、煽動叛亂，更稱中國這樣的手段早就不是新聞。

阿魯納恰爾邦目前雖歸印度，但中國堅稱印度是非法佔領，1962年更因此爆發中印戰爭，中國初期大贏，但最後因為補給困難，一個月後宣布停火、撤退，印度重新佔領部分爭議區。

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