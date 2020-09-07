IG曝動態「讓我放過自己」！22歲男摩鐵自轟頭　倒臥血泊亡

▲台南汽車旅館6日發生槍擊命案，男子疑持槍自轟太穴身亡。（圖／記者林悅翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台南仁德一間汽車旅館6日發生命案，旅館人員在進行房間整理時，發現一名22歲侯姓男子陳屍床上、床單都是鮮血。警方調查後排除外力介入，加上死者生前曾在IG發布動態，寫下「原諒我的自私、讓我放過自己」，初步研判死因為自殺，全案仍待後續進一步釐清。

台南消防局6日上午11時38分許獲報，仁德區一間汽旅人員在整理房間時，發現侯男倒臥在房間的床上、完全沒有無呼吸心跳。消防隊員趕到現場後，發現侯男的右太陽穴有彈孔、身體右側有一把槍，四肢與身體也明顯冰冷僵硬，明顯死亡不需送醫。

旅館人員供稱，死者住宿費用都是日結，因為沒有收到續住通知，準備進入房間清理時，才發現侯男已經死亡。警方調查，死者戶籍地在台南東區，平時出入賭場頻繁，疑似在外頭欠錢想不開，才會持手槍自戕，初步排除外力介入，但也不排除他殺的可能。

警方透露，死者生前曾在IG發布動態，寫下「原諒我的自私、讓我放過自己」，並且PO出手槍的照片，由於他沒有幫派背景，親友又不清楚其近況，詳細輕生原因、槍械來源均待進一步調查。

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