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影／館長中槍18天！右手綁膠帶「舉10KG啞鈴」狂操臂肌畫面曝

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▲▼ 。（圖／翻攝自飆捍）

▲館長綁膠帶練舉畫面曝光。（圖／翻攝自飆捍）

網搜小組／鄺郁庭報導

館長（陳之漢）8月28日遭槍擊，日前已經回家休養，也常在臉書PO出分享復原狀況，14日他才發文，說自己右手用膠帶綁著啞鈴，「可以躺在床上練練二頭肌了」，15日下午就馬上貼出練肌肉的影片。看到影片後，網友又是讚嘆，但一方面又擔心館長身體狀況，「館長不要太拼啊」、「才多久就能重訓也太狂。」

館長14日在粉絲專頁「飆捍」才發文，「今天可以躺在床上練練二頭肌了，雖然右手要用膠帶綁著才能握住啞鈴，但是我滿興奮的，繼續努力加油！你們也要加油喔！」透露自己已經開始恢復手部的重量訓練，但因為他當時被打中右手，所以要用膠帶輔助才能握住啞鈴。

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沒想到15日下午2點38分，館長就貼出練舉的影片，一開始先是稍微說明自己的情況，包括子彈打傷手臂二頭肌、三頭肌肌肉，4根手指沒有知覺，所以才會請老婆用膠帶幫忙把啞鈴固定在手上，好訓練二頭肌、三頭肌。

接著館長就示範自己怎麼舉10公斤的啞鈴，只見他將半躺在床上，手部由手肘支撐著，慢慢地進行舉和放的動作，一次就拉了12下，過程中也說「手是很麻」，出力時也看得出隱隱作痛的感覺。不過館長最後也說，他當初確實很難過，但眼淚也流過了，還是會繼續加油，強調自己一直都很努力，「我不會讓這個小小的槍擊、3顆子彈打敗的。」

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