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漁民9/19北上發送「1萬份台灣蝦」！號召萬人上街頭挺養殖業

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▲▼嘉義縣產海鮮水產。蚵仔,台灣鯛,虱目魚,鱸魚,蝦子,蛤蜊。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃國良說，9月19日會準備一萬份台灣蝦讓民眾試吃。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

主張無毒友善養殖的台南北門漁民黃國良，不滿知名網紅「館長」在直播中稱「養蝦的哪個不用藥」，籌辦萬人上街吃台灣蝦活動，確定將在9月19日台北希望廣場舉辦。漁業署表示，尊重養殖業者自發性的活動。

黃國良提到，體驗台灣蝦活動會在9月19日下午2點進行到晚上6點，除了推廣，還會準備一萬份台灣蝦讓民眾試吃。他也說，活動不在南部辦是因為北部是最大的消費地，萬人吃台灣蝦是一場展現台灣養殖戶驕傲的一場活動，希望能有更多人發現台灣蝦的好，所以選擇在消費地，而非產地。

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▲▼萬人挺台灣蝦活動。（圖／黃國良提供）

▲▼黃國良強調，活動目的是不再容忍不肖商人惡意某黑，拒絕恐懼式行銷。（圖／黃國良提供）

▲台南北門漁民黃國良，對於知名網紅「館長」因為販售厄瓜多白蝦遭消費者質疑品質，而宣稱「養蝦的哪個不用藥」，他想籌辦萬人吃台灣蝦活動行銷，看以後誰還敢糟蹋我們。（圖／翻攝自黃國良臉書，下同）

黃國良透露，這場活動感動的是有養殖戶要自己花錢租遊覽車北上聲援，尤其現在正是養殖後期最忙的時節，此次台灣養殖界的聲音一定要讓更多人知道，不再容忍不肖商人惡意某黑，拒絕恐懼式行銷。且萬人吃台灣蝦活動獲漁業署，養殖基金會及中華民國養殖發展協會大力協助，活動當天也爭取到中華美食交流協會支持，屆時將有台灣百大名廚現場料理教學，號召當天全民一定要站出來參與，還養殖業者一個公道。

對此活動，漁業署署長張致盛表示，尊重養殖業者自發性的活動，並強調台灣水產品上巿前後經嚴格品質控管，安全性可以讓消費者安心。


 

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