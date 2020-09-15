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AirPods Pro「空間模式」來了！　蘋果為 iOS 14 提前發布更新

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▲▼AirPods pro。（圖／記者謝仁傑攝）

▲AirPods Pro 提供新模式「空間音訊」。（圖／記者謝仁傑攝）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果今天為 AirPods 和 AirPods Pro 發布了新的驅動程式，讓「空間音訊模式」和「自動設備切換」可以順利運行，這兩項新功能都需要更新到 iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7、tvOS 14 或 macOS 11 Big Sur 系統版本。

空間音訊模式是 AirPods Pro 獨有的，在連接 AirPods Pro 時可以透過控制中心（Control Center），長按音量滑塊並尋找空間音訊即可切換，另外應該也可在「設定＞藍牙」中做切換。

蘋果表示，空間音訊是一種沉浸式體驗，它像是從空間中的任何地方播放聲音，創造沉浸式體驗，就像用 AirPods 取代環繞聲，提供用戶身臨其境的體驗。

此外，自動設備切換功能可以使 AirPods 和 AirPods Pro 用戶，在同一個 iCloud 帳戶配對下的蘋果設備之間做切換。

AirPods 驅動更新於今天陸續推出，用戶可以透過與 iPhone 或 iPad 配對，打開「設定＞藍牙」來檢查 AirPods 的版本。

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