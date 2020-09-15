Apple Watch 鯨吞全球市佔 55％！　「SE」版價格可望腰斬進擊

▲Apple Watch。（圖／取自9TO5Mac）



記者謝仁傑／綜合報導

明日凌晨1點舉行的蘋果線上發表會，各界都引頸關注，據《彭博》報導，Apple Watch Series 6 具有更快的處理器，以及睡眠追蹤、血氧感測等功能，尺寸同樣是 40mm 和 44mm；蘋果還計劃推出另一款較低階的機型，可能命名為「Apple Watch SE」，以抵制來自 Fitbit 等提供較廉價產品的競爭對手。

Apple Watch 已成為蘋果最暢銷的產品之一，為蘋果可穿戴設備和配件部門的最大功臣，該部門在 2019 財年的收入為 245 億美元（約新台幣 7,190 億元），幾乎是兩年前的兩倍；在全球智慧手錶市場中，Apple Watch 也吞下 55％ 的市占率，領先第二名 Samsung（三星）的 13.9％。

就目前可靠消息來看，Apple Watch Series 6 有可能維持差不多的價格，起價在 399 美元（約新台幣13,400元），而平價款 Apple Watch SE 的價格，則可望與目前 Series 3 的售價相同，起價新台幣 6,400 元。

▲2020第一季智慧手錶市佔率。（圖／取自彭博）

近期彭博社記者 Mark Gurman 不斷在Twitter分享對新產品的想法，認為即將舉行的線上發表會重點會在 Apple Watch 和 iPad Air 上，並指出蘋果很可能會在 10 月的下一個活動中發表傳聞中的 iPhone 12。

I wouldn’t look for a ton new with the Apple Watch Series 6 besides the blood oxygen monitor and the faster processor. https://t.co/gtlYlkflTN — Mark Gurman (@markgurman) September 15, 2020



watchOS 7 將包括睡眠追踪功能，目前仍不清楚是否會具有更強大的電池或結合快充功能，Gurman 認為，新款低階的 Apple Watch 型號將命名為「Apple Watch SE」；爆料人士 @Evan Blass 則預測，這兩種型號都會提供 LTE 和 Wi-Fi 版本。

至於另一個焦點是新款 iPad Air（可能為 iPad Air 4 或 iPad Air 2020），Gurman 指出它具有與 iPad Pro 類似的全螢幕設計，但會缺少 ProMotion 的高階顯示器，且不會搭載蘋果最新的A系列處理器；而 Evan Blass 則認為新款 ‌iPad Air 搭載A14處理器和USB-C連接，且還認為蘋果將會推出搭載A12X處理器和Lightning接口的 ‌iPad 8‌。

最後，Gurman 重申「Apple One」套裝綑綁方案以及對「Apple Fitness」服務的期望，但新型的 Apple TV 仍會被推延，也並未提及蘋果傳聞中的新產品「AirTag」。

此外，iOS 14、iPadOS 14 和 ‌watchOS 7‌ 等系統軟體更新，預計也將在本月正式發布。

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