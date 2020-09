Apple Watch 鯨吞全球市佔 55％！　「SE」版價格可望腰斬進擊

▲Apple Watch。(圖/取自9TO5Mac)



記者謝仁傑/綜合報導

明日凌晨1點舉行的蘋果線上發表會,各界都引頸關注,據《彭博》報導,Apple Watch Series 6 具有更快的處理器,以及睡眠追蹤、血氧感測等功能,尺寸同樣是 40mm 和 44mm;蘋果還計劃推出另一款較低階的機型,可能命名為「Apple Watch SE」,以抵制來自 Fitbit 等提供較廉價產品的競爭對手。

Apple Watch 已成為蘋果最暢銷的產品之一,為蘋果可穿戴設備和配件部門的最大功臣,該部門在 2019 財年的收入為 245 億美元(約新台幣 7,190 億元),幾乎是兩年前的兩倍;在全球智慧手錶市場中,Apple Watch 也吞下 55% 的市占率,領先第二名 Samsung(三星)的 13.9%。

就目前可靠消息來看,Apple Watch Series 6 有可能維持差不多的價格,起價在 399 美元(約新台幣13,400元),而平價款 Apple Watch SE 的價格,則可望與目前 Series 3 的售價相同,起價新台幣 6,400 元。

▲2020第一季智慧手錶市佔率。(圖/取自彭博)

近期彭博社記者 Mark Gurman 不斷在Twitter分享對新產品的想法,認為即將舉行的線上發表會重點會在 Apple Watch 和 iPad Air 上,並指出蘋果很可能會在 10 月的下一個活動中發表傳聞中的 iPhone 12。

