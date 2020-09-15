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凌晨2點開蘋果直播預定「1885人等待中」　倒數7hrs…漲2倍！

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▲▼ 。（圖／）

▲直播還有7小時，已經有4000多人在線上等著。（圖／翻攝自YouTube／Apple）

網搜小組／鄺郁庭報導

蘋果（Apple）的新品發表會將於台灣時間16日凌晨1點舉辦，許多果迷引頸期盼。就有網友15日凌晨打開預定直播頁面，發現已經有1885人正在等候，2點15分忍不住在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「為何Apple發表會這麼多人在等？」文中直呼「其他品牌的發表會都沒有這麼多人關注」，話題引發熱論。

「還有24小時，就有1800人在線上等候」，只見原PO打開Apple官方YouTube帳號的直播預定「Apple Event－September 15」，當時有1885人正在等候，底下的預定發布時間則是2020／9／16 1:00，距離直播時間還有24小時。而《ETtoday新聞雲》隔了16個小時後確認，發現線上等待人數變成4000人左右，但還有7小時才開始直播。

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貼文一出，底下網友紛紛笑呼，「3年前看了一次，覺得沒什麼必要看，反正買就對了」、「惡魔果實發布會耶！不看怎麼行」、「看的都窮人啦！有錢都起床直接買」、「媒體、部落客、網紅、科技粉加起來差不多吧」、「全球性宗教活動啊！下個月發欸鳳更是年度最大節慶」、「一句話，Apple就是潮到出水～～」

還有人表示，「兩個系統都用過，打遊戲蘋果流暢度真的大勝，而且是用了3、4年還是流暢。但其他部分應該沒什麼感覺」、「全球市佔率第3，當然看的不少，三星Note發表會其實全世界也蠻多人在看。」

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