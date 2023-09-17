iPhone 16爆6大特點　售價、頂規名稱全出爐

▲iPhone 15才剛出，iPhone 16爆料馬上湧現。（圖／蘋果官網）



記者廖婕妤／台北報導

iPhone 15正式開賣預計9／22才起跑，但外媒已開始將焦點轉向iPhone 16系列產品，這款2024年才會上市的手機從發表日期、頂規名稱、固態按鍵、尺寸、相機超長焦潛望鏡頭、價格等6大面向已在各討論版中熱議，《ETtoday新聞雲》整理如下。

iPhone 16銷售與發貨時間

外媒《Techadar.com》指出，iPhone 16 的發布日期預計為明年9月。在蘋果舉辦一場完整的下一代手機展示活動後，iPhone大約在一兩周後發貨。依照過往蘋果發布日期慣例，明年9月3、4、10、11日這幾天可能性最高。

按照蘋果過往傳統，通常會選擇9月的第一周或第二周舉辦秋季發表會，通常會選擇周二，但偶爾也會選擇周三。蘋果9月活動的2023年版（即 iPhone 15）於美西時間9／12舉行，所有4款iPhone 15型號均在9／15上市。

這意味著明年的9月3日或10日很可能是iPhone 16 的發布日（這兩個日期都是星期二），不過9月4日和11日也有可能。與 iPhone 15 一樣，iPhone 16 的發貨日期可能會晚一周多。

售價

蘋果最便宜iPhone 15型號起價為799美元，最昂貴的iPhone 15 Pro Max起價為1199美元，《Techadar.com》報導指出，已有分析師預期iPhone 16系列售價採類似原則進行，由於iPhone 16所採用晶片製程再度出現升級，預料新一代機種仍有漲價空間。

頂規版Ultra問世

蘋果可能會在 2024 年推出首款Ultra品牌的iPhone。最初有傳言稱iPhone 15 Ultra將在今年取代 iPhone 15 Pro Max，但這並沒有發生，分析師現在預測iPhone 16 Ultra將於明年推出。

彭博社資深記者Mark Gurman 表示，蘋果希望在其 iPhone 16 系列中推出一款 Ultra 機型，該機型將擁有最好的一切：相機配置、顯示螢幕，甚至可能還有更好的處理器。

超長焦潛望鏡頭

iPhone 16 頂規版「Ultra」有望配備蘋果首款超長焦潛望鏡，以大幅增加光學變焦。爆料客Unknownz21在個人推文上稱，蘋果正在為基本 iPhone 16 機型測試垂直攝像頭排列，這是自 iPhone 12 以來從未出現過的。

外媒推測，iPhone將採用 48MP 堆疊式超大主攝像頭傳感器和 5 倍潛望式長焦鏡頭。有傳言稱，該設備的設計，包括動態島，將保持不變。此外，iPhone 16系列預計將配備Wi-Fi 7。

螢幕更大

知名分析師Ross Young 率先聲稱 iPhone 16 Pro 機型將配備更大的，同樣來自爆料客Unknownz21指出，iPhone 16系列中以iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max（或稱為Ultra版）螢幕升級最有看頭，兩者螢幕尺守將各為6.3吋與6.9吋，比iPhone 15系列6.1吋與6.7吋更大。

固態按盤

科技論壇《 Digital Chat Station》上指出，iPhone 15，先前傳出高階Pro版本會改用固態按鍵，取代原有的實體按鍵，但因為無法克服技術問題而取消，隨後有外媒指出蘋果會延至iPhone 16 Pro才配置固態按鍵。