男大生傳簡訊大罵「底層豬」！外送員淡定吐12字…秒顯人品差距

▲男大生辱罵外送員。（圖／翻攝自漩渦視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽馬鞍山一名外送員14日給當地一所大學的學生送餐結束後，遭到對方簡訊辱駡。訊息中，男大生大罵外送員是「底層豬」，「這輩子都是最底層的東西。」事後外送員回顧了事件全過程，並大度表示，「他還是個學生，不會跟他計較。」

9月14日，一名外送員把餐點送到安徽工業大學東校區，因學校疫情管控，無法送到宿舍樓下，便讓點餐的學生到校北門來拿。因為學生拒接電話，他就上報了訂單異常，然後先去配送下了一個訂單。

幾分鐘之後，男大生給外送員打來電話，問他「現在在哪」，之後更是質問外送員「為什麼要走」？對於男大生提出的疑問，外送員也給了答案，「因為你沒有接電話，所以我上報了訂單異常，而且根據規定，出現這種情況是可以先配送另一單的。」

外送員解釋完了之後，男大生便要求他馬上回來，而外送員也承諾了2分鐘後送達。因為疫情的期間外送不可以進入學校，所以外送員便問學生送到西門還是北門，然而學生卻回答，「沒有西門和北門，直接送到宿舍樓底下。」

外送員在聽到學生的回答之後，直接就說「現在真的進不了學校」，順便還問了一下「是不是第一次點外送，不知道學校現在不讓進嗎？」經過溝通，最後兩人約定在了學校北門見面，但是外送員在見到學生以後，學生就一直擺著個臉，嘴裡還一直不停地罵罵咧咧的。

對此，外送員也沒有計較，在送完餐點之後便選擇了離開，然而在他離開5分鐘之後，卻收到對方發來的一條辱罵簡訊。

男大生在簡訊中大飆髒話，「你他媽呢底層豬？你是什麼東西啊？這輩子最底層的東西知道嗎？好好反思下自己的態度，送外賣都送不好嗎？你難道不覺得自己可憐嗎？」

事情發酵之後，外送員也對此事做出了回應，「當收到這條簡訊的時候還是比較氣憤，雖然外送員這個行業確實是最底層的行業，但是也是在服務大眾，後來想想覺得他還是學生，沒有步入社會也就不跟他計較了。」他還說，每天爭分奪秒送餐很不易，希望點餐的客戶能對他們多一些理解。

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