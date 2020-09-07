凌晨叫鹽酥雞到西門町停車場　外送員：鬼月不送萬華！您慢慢等吧

▲峨眉停車場位於西門町鬧區內。（圖／翻攝Google Map）

記者陳俊宏／台北報導

外送平台崛起，許多人沒有時間外出吃飯，必須倚賴外送。不過，台北有民眾和車友聚會，凌晨2時叫知名鹽酥雞到萬華的峨眉停車場，外送員居然回「不會到了，鬼月沒人送萬華，您慢慢等吧」，讓消費者大傻眼。

《東森新聞》報導，事發於5日晚間，當時消費者改單三次，外送員一開始也配合確認，但等了很久餐點都沒到，再度詢問「要到了嗎」，沒想到就得到外送員如此回覆。隨機詢問同行外送員，大部分都是有單就接，普遍認為應該是個人問題。

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一名外送員說，曾聽過萬華有凶宅和一些故事，大家都會在網路上面傳，但他自己是比較沒什麼禁忌，「我個人是還好欸」，但盡量避免深夜11時後出門，會比較安全一點。另一名外送員則認為，他覺得在鬼月反而會更注意安全，如果是凌晨2時接到單一樣會送。

▼西寧國宅命案頻傳，因此鬧出許多靈異故事。（圖／翻攝Google Map）

而說到「猛鬼大樓」，萬華有著名的「西寧國宅（市場）」，位於西門町旁，屋齡接近30年之久，其中非自然死亡的案件頻傳，包括意外墜樓、燒炭輕生、跳樓及暴斃身亡等，死因都非常離奇，長久下來也默默影響到國宅內的住戶，傳出多起靈異事件。

不過，之前台中有發生外送員被整事件，共有4名外送員都在晚間10時多收到派單，地點都是東海火葬場，但到現場卻無人接收，電話也是空號 ，才發現有人在鬼月惡作劇。

一名當事外送員回憶，到場後完全沒有人，系統備註「叫我把東西送去服務台，可是火葬場晚上服務台是沒有開放的，打好幾通都是空號。」

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▲▼之前台中有外送員送餐到東海火葬場，但到場卻無人接收，電話也是空號 ，才發現有人在鬼月惡作劇。（圖／東森新聞）