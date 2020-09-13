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客人要求放門口！外送員一看「紙條上8字黃腔」怒了：有種出來

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▲▼外送被客人開黃腔。（圖／翻攝自UberEATS台灣）

▲外送被客人開黃腔。（圖／翻攝自UberEATS台灣）

記者黃可昀／綜合報導

外送竟然遇到客人大開黃腔！一名外送員日前到公寓送餐時，抵達客人家門前發現，鐵門上貼著一張紙條寫著大大的「放門口」，於是他默默把餐點放在旁邊樓梯上，怎料竟發現一本筆記本，上頭留下8個字，讓他氣到直呼「有種出來接餐，X的！」

這名外送員在臉書社團「UberEATS台灣」貼出照片，他爬樓梯到公寓送餐，走到家門口時，鐵門貼著大大的「放門口」，結果視線往下一掃，樓梯旁邊還擺著一本攤開的筆記本，上頭用原子筆寫著8個字「可以幫我打手槍嗎？」讓他相當難為情，只好趕快把餐點放在旁邊，同時也覺得有點氣憤，懷疑客人是想要「猥褻女外送員」，差點直接叫對方出來取餐。

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▲▼外送被客人開黃腔。（圖／翻攝自UberEATS台灣）

▲外送員看到紙條怒火中燒。（圖／翻攝自UberEATS台灣）

網友回應，「有這麼奇葩的客人啊」、「打啊！用拳頭『打』手槍」、「傳訊息給他說已經備案」、「可以的！手握沙紙準備」、「不是看得到外送員是誰？會不會你真的是他夢寐以求的對象？」但有網友懷疑，字跡看起來不太一樣，有可能是被鄰居惡作劇，「看起來他鄰居有小屁孩，字跡不太像同一人寫的。」

本站曾報導《等UberEats快暴怒「外送員遞親筆紙條」！她一讀暖心內容…消氣了：很加分》，不是只有客人會留紙條給外送員，先前也有一名外送員手些小字條隨餐點附上，上頭寫著「久等了！您的餐點來了！您的外送員，OO（外送員名字），今日體溫36.5。」貼心的舉動讓客人安心許多，心情也頓時好了起來，忍不住PO文大讚「原本等很久已經要暴怒的心情，瞬間被這個外送員給可愛到！」

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