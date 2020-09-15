新莊KTV爆喋血　壯男遭「10屁孩圍攻」打破頭...民眾驚：每週都打

▲男子遭圍攻後滿身是血，連一旁停放的賓士轎車也沾到血跡。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市新莊區15日凌晨4時許，中華路二段一家KTV爆發酒後鬥毆事件，一名身材壯碩的男子在KTV內被10多名青少年圍攻，一路從店內打到店外，連門口守望的警員也拉不住，只好通報支援警力協助。男子遭打後全身撕裂傷，地面留下大片血跡，連一旁的賓士轎車也被染紅，所幸送醫急救無生命危險。警方正調閱監視器，追查全數在逃犯嫌，並派員到醫院釐清案情。

據了解，年約40歲的男子疑似酒後與人爆發衝突，遭到一群屁孩圍攻，還有人拿酒瓶毆打他，男子為躲避追打，一路逃到店外人行道，滿身是血的男子引起KTV門口守望的警方關切，上前關心時動手的10多名屁孩先行一步逃逸，留下被害男子滿身血癱坐在大馬路邊。

▲KTV爆發鬥毆事件後警方派員到場警戒。（圖／記者游宗樺攝）

目擊者表示，遭攻擊的男子身材十分壯碩，身高高達約190公分，就看到他滿臉是血從KTV內走出，數10名屁孩因為男子的「漢操」太好，只敢跟他保持一段距離，不敢接近繼續打他。

警消第一時間協助受傷男子送醫，其全身多處撕裂傷，且有被玻璃割傷的開放性傷口，被送往部立台北醫院救治無生命危險。由於行兇犯嫌逃離現場，轄區警方正調閱監視器追查中，同時派員到醫院進行筆錄，調查事發經過。

▲男子被送醫急救無生命危險。（圖／記者游宗樺翻攝）