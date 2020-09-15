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手機App試用3天藏陷阱　「少1動作」刪除軟體仍收1000元帳單

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▲現在網路的發達雖帶來了許多便利，但也產生很多資安問題。（圖／路透）

▲手機APP試用3天藏陷阱，小心取消訂閱仍付千元。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

現在不論是叫車、訂餐、訂房、消費或繳費等，幾乎都能透過手機App解決，但相關的消費糾紛也不少。台中市法制局近日接到多件投訴，有消費者下載能免費試用的App後，卻忽略要主動「取消訂閱」而被自動續約，而且還一次續約一年費用近千元，直到收到帳單後才發現當了冤大頭。

台中市法制局表示，許多業者為擴大商機，經常以免費試用3天、免費試用7天等行銷手法，吸引消費者下載訂閱，他們近日就收到多起消費爭議投訴，許多民眾誤以為手機移除App就算取消訂閱，在收到帳單才發現App已經自動續約，造成荷包大失血。

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法制局李善植表示，像是前陣子引起爆紅的某款變臉App，還有影片剪輯程式、運動計步器等，均曾有民眾申訴，指稱App在試用期後自動續約，儘管訂閱介面會略述續約條款，但涉及消費者權益之說明條款部分，卻未清楚揭露或以英文呈現，導致有許多人在沒有詳閱的情況下就同意訂閱。

李善植說明，這類App大多都是以自動續約的方式，同時搭配信用卡、手機門號自動扣款，消費者常在毫無察覺的情況下吃虧，消費者如要取消訂閱，必須依實際使用行動裝置廠牌，找到「訂閱項目」的介面，確實進行「取消訂閱」的動作，且最好在「試用期滿24小時前」就取消，才能避免被自動續約當冤大頭。

他強調，由於許多App開發商多為境外公司，類似的消費糾紛就屬跨境案件，很難以本國的程序處理，想要協商或調解都非常困難，只能提醒消費者在訂閱App前，一定要看清楚相關條款、訂閱收費方式以及如何取消訂閱，才能有效避免類似的爭議發生。

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