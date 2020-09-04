印度再禁118款中國App！　華春瑩：冀印方支持雙邊交流合作

▲百度被禁。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

中印關係持續升溫，印度電子資訊技術部（MEIT）9月2日發聲明宣佈，因涉及國家安全等原因，擴大對中國手機APP的禁令名單，加入禁用118款中國App，包括手機遊戲《絕地求生》（PUBG）、百度、支付寶等。對此，中國外交部發言人華春瑩回應，希望印方還是能夠從兩國人民的友好和各自的長遠利益出發，積極地支持雙邊各領域的交流和合作，「我們想印度人民應該有這樣的文化自信。」

華春瑩表示，中印是兩大文明古國，兩國的交流互鑑也延綿了千年，「印度偉大詩人泰戈爾的詩，印度的瑜伽、電影，在中國都受到很多人的歡迎，但是我們沒有認為印度的這些文化會對中國的文化產生任何威脅。」

她又指，印度是一個古老文明的國家，「印度人民應該是有智慧能夠分得清美國在數據網路問題上是清潔的還是骯髒的。」

據早前報導，這次的禁令名單包括騰訊旗下的手機遊戲《絕地求生》、企業微信（WeChat Work）、微信讀書（WeChat Reading）、名片識別軟件「名片全能王」（CamCard）、百度、照片編輯軟件「Cut Cut」、影片App「VooV」、新浪新聞、手機淘寶、優酷、支付寶等。

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