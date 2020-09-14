武界壩4死求救訊息曝！倖存女清晨Line傳台中露友：報警、衝走

記者鄧木卿／台中報導

台中市兩對家庭到南投武界一線天溪畔露營，其中4人慘遭滅頂，當時睡在車上的胡姓女子逃過一劫，胡女早在13日清晨5點16分，事情一發生就透過line向住在大里的許姓露營朋友求救，無奈露營地收訊不良，訊號時斷時通，最後line突然通了，出現「報警」、「求救」等字，許驚嚇不已，趕緊向台中市消防局報案，整個搜救行動因此啟動。

▲武界壩倖存的胡姓女子透過line求援。（圖／江和樹里長提供）

▲武界壩露營現場在大水退去後，滿目瘡痍。（圖／ETtoday資料照）

台中市盧姓和賴姓兩家庭共6人，前天到南投武界部落一線天溪畔露營，突然遭到水壩閘門異常開啟放水，有5人被衝進溪中，賴男自行爬上岸，胡女因為睡在車上，沒有睡帳棚而躲過一劫，並緊急就透過手機打電話向外求援，但電信收訊極差，她也嘗試用line連絡，訊號也時有時無。

大里區立德里長江和樹說，胡女和住在大里十九甲的許男是露營同好，還好許男有早起習慣，當天清晨5點16分，手機line突然出現胡女的未接來電，許回撥不通，接著突然就出現「報警」、「求救」、「訊息不良」、「衝走」等文字，以及胡女的多通未接來電。

江說，許男驚嚇得不知如何是好，馬上打給他求救，他發現事態不妙，趕緊叫許打119，台中消防再轉報南投消防，這才啟動整個救援行動，如果訊號持續不良，後果不堪設想。

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