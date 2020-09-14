武界壩奪4命！她見老公、女兒冰冷遺體瞬間崩潰…停屍間內放聲痛哭

▲▼武界壩無預警放水奪4命，盧妻進停屍間崩潰大哭。（圖／記者白珈陽攝，下同）

記者白珈陽、戴若涵／南投報導

台中市太平區2個家庭12日相約前往南投縣仁愛鄉武界一線天溪床露營，孰料，武界壩13日凌晨4時許卻疑似因「電路絕緣不良」誤啟閘門放水，導致溪水暴漲，將睡在帳篷中的賴男一家3口、盧男、盧男女兒沖走。賴男自行游上岸脫困，盧妻則因睡在車上倖免於難，她赴殯儀館時見屍崩潰。

事發時，盧男的胡姓妻子因為睡在車上，逃過死劫，但她醒來時發現兩家人的帳篷都被洪水給沖走，急得對外求援。警消人員獲報後，出動搜救隊員前往搜救，13日尋獲盧姓少女、賴妻、賴姓男童的遺體，至於盧男的遺體則是在事發後28小時，才在距離事故地點11公里外的河床上尋獲，最後由空勤直升機低空吊掛離開現場。

盧妻14日上午前往派出所製作筆錄，下午抵達南投殯儀館時，在檢察官的陪同下進入停屍間認屍，她才邁入停屍間不到5秒，一見丈夫、女兒的遺體便忍不住痛哭失聲，哭聲令人鼻酸，不到30秒後便紅著眼眶走出停屍間，場面哀戚令人不捨。

另外，痛失愛妻、愛子的賴男則是在14日上午重回紮營處招魂，一次就允杯，順利將妻兒帶回家；而賴妻的父親則表示，目前打算先把女兒的後事處理好，針對國賠部分還沒有進一步思考，處理完後事後，「後續再來走這條路，看怎麼走，我們再來尋法律途徑，謝謝你們」，面對媒體追問是否不排除提國賠，他則回應，「還沒談到那邊」。

▲武界壩奪4命，賴妻父親表示，目前要先將女兒的後事處理好。（圖／記者白珈陽攝）

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