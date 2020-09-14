　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

武界壩奪4命！她見老公、女兒冰冷遺體瞬間崩潰…停屍間內放聲痛哭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 武界壩無預警放水奪4命，盧妻進停屍間崩潰大哭 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼武界壩無預警放水奪4命，盧妻進停屍間崩潰大哭。（圖／記者白珈陽攝，下同）

記者白珈陽、戴若涵／南投報導

台中市太平區2個家庭12日相約前往南投縣仁愛鄉武界一線天溪床露營，孰料，武界壩13日凌晨4時許卻疑似因「電路絕緣不良」誤啟閘門放水，導致溪水暴漲，將睡在帳篷中的賴男一家3口、盧男、盧男女兒沖走。賴男自行游上岸脫困，盧妻則因睡在車上倖免於難，她赴殯儀館時見屍崩潰。

事發時，盧男的胡姓妻子因為睡在車上，逃過死劫，但她醒來時發現兩家人的帳篷都被洪水給沖走，急得對外求援。警消人員獲報後，出動搜救隊員前往搜救，13日尋獲盧姓少女、賴妻、賴姓男童的遺體，至於盧男的遺體則是在事發後28小時，才在距離事故地點11公里外的河床上尋獲，最後由空勤直升機低空吊掛離開現場。

▲▼ 武界壩無預警放水奪4命，盧妻進停屍間崩潰大哭 。（圖／記者白珈陽攝）

盧妻14日上午前往派出所製作筆錄，下午抵達南投殯儀館時，在檢察官的陪同下進入停屍間認屍，她才邁入停屍間不到5秒，一見丈夫、女兒的遺體便忍不住痛哭失聲，哭聲令人鼻酸，不到30秒後便紅著眼眶走出停屍間，場面哀戚令人不捨。

另外，痛失愛妻、愛子的賴男則是在14日上午重回紮營處招魂，一次就允杯，順利將妻兒帶回家；而賴妻的父親則表示，目前打算先把女兒的後事處理好，針對國賠部分還沒有進一步思考，處理完後事後，「後續再來走這條路，看怎麼走，我們再來尋法律途徑，謝謝你們」，面對媒體追問是否不排除提國賠，他則回應，「還沒談到那邊」。

▲▼武界壩奪4命，賴妻父親 。（圖／記者白珈陽攝）

▲武界壩奪4命，賴妻父親表示，目前要先將女兒的後事處理好。（圖／記者白珈陽攝）

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

武界壩沖碎2家庭…他逃死「重回現場」悲聲招魂！妻兒一次就允杯

睡車上躲過武界壩洩洪…她煎熬28hrs等來丈夫冰冷遺體！悲痛認屍

武界壩無預警放水奪4命！外傳「蛇、鼠」誤觸開關釀禍…台電回應了

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
混血港姐裸照瘋傳！　「巨胸1顆痣」認出身分…2特徵曝真相
iPhone有內建新冠肺炎「暴露通知」　莊人祥回應了
快訊／菅義偉將成新日本首相！377票當選自民黨魁
快訊／雨區擴大！　15縣市大雨特報
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

武界壩奪4命！她見老公、女兒冰冷遺體瞬間崩潰…停屍間內放聲痛哭

一直借錢還踹門嗆聲...鄰居火大拿菜刀把他背部劈開！鮮血噴滿地

武界壩惡耗全班慘哭！罹難12歲童是小老師　老師一宣布...

延遲交付防彈背心遭扣款…大同提告討6160萬：國防部製造疏失在先

快訊／朱雪璋「斷人腳筋」…發監前潛逃大陸！下午將搭機押解抵台

吵架報復的很多！這招就誇張了...他倆酒醒趕快找警察

台南3貼機車遭撞飛1死　2童住院1命危！家屬見慘狀想追打闖燈酒駕男

驚悚影片曝！台南大貨車轉彎沒禮讓秒撞…「機車卡車底」騎士慘死

彰化阿寶坑垃圾場大火　紅色烈焰+陣陣黑煙...勇消惡臭中搶救

新竹男駕車心痛直衝警所「快點救我」　警緊急送醫救一命

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

眼鏡男YouBike上國道超淡定！　悠閒騎路中央3公里...網：不要命

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

驚悚畫面曝光！休旅車高速逆向　衝撞9車3人傷...一旁路人全嚇傻

小時候誤解台灣人生活水深火熱 大陸媽遊台後超震撼：深受感動

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

武界壩奪4命！她見老公、女兒冰冷遺體瞬間崩潰…停屍間內放聲痛哭

一直借錢還踹門嗆聲...鄰居火大拿菜刀把他背部劈開！鮮血噴滿地

武界壩惡耗全班慘哭！罹難12歲童是小老師　老師一宣布...

延遲交付防彈背心遭扣款…大同提告討6160萬：國防部製造疏失在先

快訊／朱雪璋「斷人腳筋」…發監前潛逃大陸！下午將搭機押解抵台

吵架報復的很多！這招就誇張了...他倆酒醒趕快找警察

台南3貼機車遭撞飛1死　2童住院1命危！家屬見慘狀想追打闖燈酒駕男

驚悚影片曝！台南大貨車轉彎沒禮讓秒撞…「機車卡車底」騎士慘死

彰化阿寶坑垃圾場大火　紅色烈焰+陣陣黑煙...勇消惡臭中搶救

新竹男駕車心痛直衝警所「快點救我」　警緊急送醫救一命

騎再久也不累！修長動感車身「FAT BOY LOW」吸睛度破表

中職／挑戰旅外最大約！味全與王維中談百萬月薪複數年合約

半導體史上最大收購！台南之子黃仁勳成「矽谷霸主」身價破千億

老洋房內喝台灣茶！嘉義療癒茶屋　紅玉紅茶有天然肉桂香一喝愛上

偷學老爸！柯基站起來「扶牆尿尿」15秒不間段　網讚：真男人

武界壩奪4命！她見老公、女兒冰冷遺體瞬間崩潰…停屍間內放聲痛哭

醫美龍頭愛爾麗公益演唱會　感謝防疫警消醫護人員的辛勞

藍弋丰／台灣要收容香港難民？黎巴嫩爆炸遠因始於收容巴勒斯坦人

菅義偉當選日本自民黨總裁　朱立倫恭賀！盼未來台日密切合作

一直借錢還踹門嗆聲...鄰居火大拿菜刀把他背部劈開！鮮血噴滿地

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

社會熱門新聞

露營女兒身亡、丈夫失聯　她大哭要國賠！最新悲痛發文

即／無預警放水釀3死　台電技術員10萬交保

水面浮起一雙腿　警水底發現鐵簍裝人頭

武界壩3死1失蹤　她批違法貪玩「不應國賠」

即／中山北路地下室傳中毒　11人送醫

「賓士300哥」國道自撞慘況曝　車主求：別再追蹤

屁孩惡搞台南豆花伯！警方一查竟是假帳號

武界壩4死生前最後身影曝！秘境享天倫...死神揮刀

他打110：老婆被性侵！警傻眼了

南投空勤河床發現男屍！疑武界壩失蹤盧男

即／武界野營4人遭沖走　家屬見屍崩潰

武界壩失蹤盧男找到了！遺體躺11km外河床

無預警放水3死1失蹤　律師揭關鍵：可國賠

睡車上躲過武界壩洩洪！她煎熬28hrs悲痛認屍

更多熱門

相關新聞

武界壩惡耗全班慘哭！罹難12歲童是小老師

武界壩惡耗全班慘哭！罹難12歲童是小老師

台中市太平區盧家3人上周前往南投武界部落濁水溪畔露營，不料盧父和12歲女兒因為水壩異常放水慘遭滅頂，女童就讀的國小老師14日上課時宣布此惡耗時，全班哭成一團，校長表示，盧女不但人緣好，還擔任班上數學和畫畫小老師，同學們正在製作小卡片要送去她家，表達同學們的祝福和不捨。

快訊／武界壩意外究因　台電：將增設閘門操作的防呆機制

快訊／武界壩意外究因　台電：將增設閘門操作的防呆機制

26年前「老鼠奪2命」　氣爆毀2家庭

26年前「老鼠奪2命」　氣爆毀2家庭

武界壩沖碎2家庭…他悲聲招魂！妻兒一次就允杯

武界壩沖碎2家庭…他悲聲招魂！妻兒一次就允杯

睡車上躲過武界壩洩洪！她煎熬28hrs悲痛認屍

睡車上躲過武界壩洩洪！她煎熬28hrs悲痛認屍

關鍵字：

武界壩洩洪認屍露營停屍間

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

露營女兒身亡、丈夫失聯　她大哭要國賠！最新悲痛發文

狄鶯直播哭了！喝茫脫序：休想搶走我老公

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

Keanna罕見鬆口35年隱疾！

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

外送員一看「紙條上8字黃腔」怒了：有種出來

即／無預警放水釀3死　台電技術員10萬交保

流水蝦店14家剩2家　背後心酸曝

水面浮起一雙腿　警水底發現鐵簍裝人頭

陳其邁被控處理乙烯外洩應變慢　韓國瑜關閉即時災情連結

星巴克最推「這杯」　網：找不到更好喝的

機車老闆一看「輪胎」秒跌坐　網：職業級

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

武界壩3死1失蹤　她批違法貪玩「不應國賠」

網美甜笑拍照…鏡中驚見「銷魂David」

更多

最夯影音

更多
違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播
傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面