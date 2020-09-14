訂壽司惡意棄單！女客人「約3點取餐」秒失聯　離譜原因曝光

▲點壽司惡意棄單，女客人不讀不回搞失聯。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

台南某家黃昏市場內的壽司店近日遭到惡意棄單，女客人打電話來訂了280元的壽司，雙方約定好3點取餐，結果一路改到4點半，接著對方就失去聯絡，讓老闆氣炸公開事件。事後，女子也出面道歉，是因為跟男友吵架了，所以才沒來拿餐點。

這名女子日前打電話訂餐，向壽司店老闆預定6個焦糖壽司、4個起司壽司與4個原味壽司，總共280元，雙方約好下午3點取餐。沒想到，等到時間將近，女子突然改了時間，要求4點再取餐。

▲老闆怕壽司擺太久品質不好，還重新烤了新的。（圖／翻攝《東森新聞》）



等到下午4點半，女子還是沒有出現，老闆再度詢問「4點取餐嗎」，對方則回應「可能晚點，還在吃午餐」，接著就失聯了。老闆擔心壽司擺久了，品質會變得不好，還特地重新烤了焦糖壽司，沒想到等到收攤了，女客人還是沒有來取餐。

老闆感到相當生氣，上網公開這次的事件，在網路上引起熱議。這名女子疑似知道在網路上出現討論熱潮，隔天與男友到壽司店，帶著禮物致歉，解釋「是因為跟男友吵架」，所以才沒有來拿餐點。

對此，老闆沒有收錢，也沒有把禮物收下，只希望下次不要再碰上無緣無故棄單的客人。

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▼老闆不斷與客人聯絡，後來又打了6通電話，依然無消無息。（圖／翻攝《東森新聞》）

