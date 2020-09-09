咬一口壽司放回迴檯！大媽理直氣壯「旁邊沒碰到」　網：社會毒瘤

▲原PO看到，一名大媽將吃過的壽司放回迴檯上，還一直跟店員硬凹。（示意圖／取自免費圖庫Wikimedia）



實習記者劉雪兒／綜合報導

迴轉壽司在台灣擁有超高人氣，愛吃什麼就拿什麼，可以說是相當的方便。不過網友近日分享一起非常噁心的事件，一名大媽把吃過的食物重新放回迴轉台，後來被店員制止後，還一直解釋說「我沒碰到」，讓他非常傻眼，而貼文出來後，引起網友們的撻伐，「這種老人家就是社會毒瘤」、「孩子應該也會學她一樣」。

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▲網友猜測，那名大媽應該有基本的經濟能力。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）



網友在臉書《爆廢公社》PO文表示，看到對面的大媽咬了一口，然後偷偷把盤子放回去，應該是不喜歡那個壽司的味道，後來被店員發現後，則以「那個太腥了，我不敢吃」為理由，而店員無奈勸說「不能這樣」，再默默的把盤子收走，但大媽還一直辯解自己並沒有碰到另外一粒壽司。

原PO還補充說，大媽那座大概點了十幾盤的壽司，應該有基本的經濟能力，也許純粹只是生活習慣很差吧。

貼文一出，立刻湧入大批網友留言撻伐，「水準在哪啊？沒品欸！髒死了」、「這種老人家就是社會毒瘤」、「他的孩子應該一樣，媽煮的不好吃，一樣咬一口放回去，家教可悲」、「真的很缺德，好噁心」、「誰的家人？帶回家叫外送好嗎？帶出門害人又丟臉」、「就是有這種厚臉皮的，沒錢就不要進去吃」。