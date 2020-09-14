不只關6年！朱雪璋無視禁令偷渡　將再加最重3年徒刑

▲朱雪璋一被遣返回台就要入監服刑外，還要面對無視禁令偷渡出境的刑責。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

北市大安區光信里前里長朱雪璋，因斷人腳筋被依重傷害等罪判刑6年確定，14日被大陸公安依「兩岸共打」模式遣返回台，將立刻發監服刑，一般來說，朱服滿一半刑期就有機會申請假釋，但朱是遭限制出境的情況下偷渡出國，檢警對此已展開調查，朱將再面臨違反《入出國及移民法》最重3年以下徒刑的罪名。

朱雪璋自稱朱元璋第19代孫，與綽號「深海閻王」的王毓霖早有嫌隙，2016年2月間，朱約王比武切磋，但私下在道館埋伏20多人，王遭偷襲砍斷腳筋，最高法院2020年5月依重傷害罪判朱6年徒刑，判決定讞隔天，朱就到桃園機場企圖搭機離台，因已被註記「限制出境出海」遭攔下後自行離開。

之後朱雪璋像是人間蒸發一樣，檢警佈線拘提無著，5月28日正式發布通緝，時效40年，期間朱一度傳出到三峽掃墓，還在臉書打卡，但辦案人員懷疑朱是在故弄玄虛，製造還在台灣的假象，由於朱明知自己被限制出境，還偷渡出境，已經觸犯《入出國及移民法》規定，受禁止出國處分而出國者，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣9萬元以下罰金。

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