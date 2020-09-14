中企蒐集上萬印度個資！從總統到罪犯　用大數據進行「混合戰」

▲一間和中共有關的科技公司試圖利用大數據對印度進行「混合戰」。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者康世人新德里14日專電

印度與中國邊境持續緊張，印度媒體今天報導，一家與中國共產黨有關的科技公司蒐集印度總統、總理等超過一萬個名人和組織的資料，利用大數據對印度進行「混合戰」。

「印度快報」（The Indian Express）今天報導，這家與中國政府與共產黨有連結的深圳振華數據信息技術有限公司正在蒐集印度名人資料，自稱是用大數據進行「混合戰」（hybrid warfare）和「中華民族偉大復興」的先驅。

報導說，振華數據信息科技公司透過大數據，正在蒐集、監控包括總統、總理、省長、市長、議員、法官、各黨派人物等至少1350名政治人物及其家人的資料，這個數據資料庫蒐集了超過一萬名印度名人和其家人的資料，範圍涵蓋印度各省市和中央直轄區。

經過兩個多月的調查，印度快報表示，這家位於深圳的公司只花2年就利用人工智慧和大數據建構了龐大的數據庫，其中至少蒐集包括總理莫迪在內的700名印度政治人物，還有460名政治人物近親資料，及100多個政治人物的家庭成員名單；此外還有350名現任和前任國會議員的資料。

#ChinaWatching | From Ministers to Mayors, sarpanches, and legislators to Members of Parliament, the database includes at least 1,350 politicians and lawmakers across parties #ExpressInvestigation



Find out more, here: https://t.co/E2iWbekFRa — The Indian Express (@IndianExpress) September 13, 2020

振華的資料庫內還有至少40名現任和前任省市長、副省市長及其家人；而印度兩大黨印度人民黨（BJP）和國大黨，及包括左翼政黨在內的其他政黨，被蒐集和監控的政治領袖至少有200人。

振華不僅蒐集政治人物和官方機構具影響力人員、關鍵職位官員的資料，根據調查，振華還蒐集印度法官、科學家、學者、記者、演員、運動員、宗教人物、社會運動人士的資料，甚至包括數百名被控有金融犯罪、腐敗、恐怖主義和走私毒品、黃金、武器與野生動植物的犯罪分子資料，領域相當廣泛。

印度快報報導，今天報導刊出後不久，振華數據訊息技術公司已把公司網頁撤下。

澳洲坎培拉的專家波特（Robert Potter）說，振華公司利用自由民主國家的開放資訊環境，針對個人與機構，替專制的中國當局監控外國個體是真的；他們蒐集目標對象的工作、家庭、領導角色及所處的組織等資訊，可在各方面利用。

曾在中國深圳任教9年的越南傅爾布萊特大學（Fulbright University Vietnam）教授包定（Christopher Balding）表示，中國蒐集外國人物的資料，演變為資訊污染、感知管理和宣傳等非軍事工具，對其他國家進行顛覆、破壞、影響或支配等所謂的「混合戰」，以達成它想達成的目的。

中印部隊5月在拉達克東部爆發對峙和衝突後，印度政府分別於6月和9月兩次宣布禁止59款和118款行動應用程式（App），其中多數來自中國，理由是懷疑這些程式蒐集印度用戶資料傳送到第三地，影響國家安全。

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