中企蒐集上萬印度個資！從總統到罪犯　用大數據進行「混合戰」

▲一間和中共有關的科技公司試圖利用大數據對印度進行「混合戰」。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社記者康世人新德里14日專電

印度與中國邊境持續緊張,印度媒體今天報導,一家與中國共產黨有關的科技公司蒐集印度總統、總理等超過一萬個名人和組織的資料,利用大數據對印度進行「混合戰」。

「印度快報」(The Indian Express)今天報導,這家與中國政府與共產黨有連結的深圳振華數據信息技術有限公司正在蒐集印度名人資料,自稱是用大數據進行「混合戰」(hybrid warfare)和「中華民族偉大復興」的先驅。

報導說,振華數據信息科技公司透過大數據,正在蒐集、監控包括總統、總理、省長、市長、議員、法官、各黨派人物等至少1350名政治人物及其家人的資料,這個數據資料庫蒐集了超過一萬名印度名人和其家人的資料,範圍涵蓋印度各省市和中央直轄區。

經過兩個多月的調查,印度快報表示,這家位於深圳的公司只花2年就利用人工智慧和大數據建構了龐大的數據庫,其中至少蒐集包括總理莫迪在內的700名印度政治人物,還有460名政治人物近親資料,及100多個政治人物的家庭成員名單;此外還有350名現任和前任國會議員的資料。

