「我將變邪惡」川普提高競選水平對抗拜登　CNN：享受分裂者角色

▲川普總統於12日內華達州造勢活動中批評對手拜登與民主黨，並表示自己將變得邪惡。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統川普12日於內華達州的造勢活動中誓言，要把競選活動提升至另一個新高度，因為最近民主黨在一則廣告中突顯了川普日前遭指蔑視美國陣亡士兵的傳言，他對此感到憤怒，「從現在起我可以變得非常邪惡」，並批評拜登是激進左派的傀儡。

根據《CNN》分析報導指出，民主黨近日發布的一則廣告中特別強調，日前川普遭前任高級官員爆料，於2018年11月為記念第一次世界大戰結束100週年而訪問法國時，曾以「失敗者」（losers）、「傻子」（suckers）等字眼描述在第一次世界大戰中陣亡的美國士兵的傳聞，使川普十分憤怒。

川普在12日的造勢大會中，對著內華達州明登市（Minden）的支持群眾表示，民主黨此行徑將讓他把競選活動上升到另一個水平，從現在開始，「我可以變得很邪惡（vicious）。」

▲川普總統近日於內華達州舉辦數場造勢活動。（圖／路透）

川普認為，過去在兩個政黨、兩種願景、兩種哲學以及兩種未來議程之間，從來沒有像現在一樣，能有如此清晰明確的選擇。甚至在集會上聲稱，因為自己受到不正當的對待，所以他「應該有資格」獲得第三個任期，「民主黨人試圖操縱這次選舉，因為這是他們贏得選舉的唯一途徑。」

《CNN》分析道，川普一直樂於當一個分裂者的角色，利用製造恐懼的氛圍來累積勢力，他反面地認為對手拜登是激進左派的傀儡，其所屬的民主黨在疫情期間試圖「把守法的美國人鎖在家裡」，而川普陣營卻在外與上帝、槍枝、石油對抗。

▲《CNN》報導評論川普總統樂於扮演一個分裂者的角色。（圖／路透）

報導指出，川普在造勢大會上的分裂言論，象徵著他從2015年開始競選總統以來的政治策略，但如今，分化、不和諧的理念似乎已經滲透到美國人生活的各方面，例如川普貶低佩戴口罩的重要性，因此出現了要求顧客戴口罩的職員遭到唾棄、呵斥甚至襲擊。同時，他還試圖讓部分獨立的政府機構，屈服於自己的政治慾望之下。

▲美國民主黨總統候選人拜登與副總統彭斯在紐約的911紀念活動上「碰手肘」打招呼。（圖／路透）

報導也提到，上周在紐約舉行的911追悼儀式上，拜登和副總統彭斯（Mike Pence）交會時相互碰肘問候，這一幕讓美國人瞥見了2001年恐攻時尚存的兩黨合作精神，這在兩極分化嚴重的現今十分罕見，但是川普12日的分裂策略立即抹去了星期五美國紀念911恐怖攻擊19週年時短暫的團結時刻。

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