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丈夫與小三滾床單沒事　正宮破門抓猴反被起訴

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▲床,性感,啪啪（示意圖／取自免費圖庫Pexels）
▲彭女因侵入住宅抓姦，反被小三控告妨害秘密及入侵住宅而被起訴。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者陳凱力／新竹報導

新竹彭姓人妻懷疑老公張男偷腥，2019年6月帶人到小三家抓猴，雖順利拍到2人全身赤裸的畫面，卻因通姦除罪化讓外遇的2人無罪，人妻反因妨害秘密及入侵住宅罪嫌被起訴。

據調查，彭女從友人得知老公有小三，2019年6月間深夜她帶人尾隨丈夫去小三租屋處抓姦，一行人衝入小三家對赤裸的2人狂拍蒐證並控告通姦。而驚惶失措的小三也反控人妻入侵住宅及妨害秘密。

事後夫妻協議離婚，丈夫撤回對妻子妨害秘密告訴，他也因通姦除罪化與小三通姦雙雙獲不起訴。而人妻因侵入他人住宅，拍下2人全身赤裸，驚慌拿被子及枕頭遮住私密處的過程，檢方認為配偶不能藉口懷疑或有調查另一半外遇的必要，即恣意窺視、竊聽他人的非公開活動、言論、談話 或身體隱私部位，因此依無故侵入住宅與竊錄非公開活動及身體隱私部位罪嫌，對正宮張女提起公訴。

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