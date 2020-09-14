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快訊／20多歲菲籍女性入境確診　同班機接觸者共17人！

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記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（14）日再宣布一名新冠肺炎境外移入確診病例（案499），個案為菲律賓籍20多歲女性，今年9月10日自菲律賓入境，來台目的為工作。

▲▼0914中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者呂佳賢攝）

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發言人莊人祥說明，個案9月10日入境時無症狀，由機場檢疫人員安排採檢後前往集中檢疫所檢疫，於今日確診，目前收治住院隔離，無疑似症狀。

▲▼案499機上座位圖。（圖／指揮中心提供）

▲案499在飛機上的座位圖。（圖／指揮中心提供）

衛生單位已掌握個案同班機接觸者共17人，其中12人為前後二排旅客，列為居家隔離對象，5人為機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象；另針對個案來台前曾在菲律賓接觸過10名即將來台工作的移工，將進一步與相關單位確認名單及入境情形，並針對已入境者列為居家隔離對象。

指揮中心呼籲，民眾於電梯、各種娛樂場所，如酒店、KTV、電影院等密閉空間活動時務必佩戴口罩，並落實勤洗手、咳嗽禮節等衛生好習慣，以降低感染風險。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

▲▼1名菲籍女子來台工作，入境採檢確診COVID-19。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

▲1名菲籍女子來台工作，入境採檢確診COVID-19。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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