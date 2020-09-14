莊敬高職首批境外生38人抵台隔離！160名越南生10/3入境

▲莊敬高職境外生第一批38人入境。（圖／莊敬高職提供）



記者許展溢／台北報導

新北市莊敬高職約有240位境外生，受新冠肺炎疫情影響，直到昨天第一批來自緬甸的38名同學才入境，校方依新北市政府和教育部標準作業程序因應，接機後將他們送至新北市深坑防疫旅館。接下來還會有各國學生抵台，預計10月3日會有一批160人來自越南，為最多數。

莊敬高職校長林淑貴表示，原本昨天預計有50位境外生抵台，最後只有38人，全程配合教育部和新北市政府要求，學生在機場報到後，隨即展開防疫措施，逐一消毒，採梅花座，搭車到防疫旅館，每人一間房，各有獨立衛浴，須居家檢疫14天。學校有群組，學生每天都要回報體溫，和他們保持聯絡，隨時確認狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼莊敬高職表示，防疫旅館經費等狀況都會協助學生。（圖／莊敬高職提供）



林淑貴說，這次同學入境，跟當地狀況疫情嚴重與否有關，僑委會、國教署、新北市教育局還有觀光局都幫不少忙，讓僑生能順利返國學習。接下來陸續會有各國學生入境，包括日本、泰國、馬來西亞、越南、印尼、柬埔寨和菲律賓等國，17、19日會有一批馬來西亞，最多人的是10月3日有一批160人來自越南學生。至於學生防疫旅館費用？林淑貴透露，其實防疫旅館現在一屋難求，但經費等部分，政府和學校都會協助。