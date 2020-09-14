研究：新冠病毒入侵大腦　「挾持腦細胞繁殖」逼鄰近細胞窒息死亡

▲有神經系統症狀的新冠確診者占約半數，出現頭痛、神智不清和譫妄等狀況，而這也意味著腦部也遭受病毒攻擊。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

記者詹雅婷／綜合外電報導

新冠肺炎全球確診數即將突破2900萬人大關。根據最新研究，新冠病毒會先攻擊染疫者肺部，接著鎖定腎臟、肝臟、血管等，甚至入侵大腦，在不殺死腦細胞的狀態下利用其繁殖，讓鄰近細胞窒息缺氧進而萎縮死亡，而此狀況與確診者死亡率有關。

綜合紐約時報、太陽報報導，新冠病毒會攻擊人體多處器官系統，讓確診者出現咳嗽、呼吸急促等呼吸道症狀之外，也有肌肉疼痛、胸痛以及腹瀉等腸胃道症狀。但如今至少有300項研究發現，部分患者出現頭痛、味覺喪失、癲癇發作、無法說話等神經系統症狀。

報導提及，有神經系統症狀的新冠確診者占約半數，出現包括頭痛、神智不清和譫妄（Delirium）等狀況，而這也意味著腦部也遭受病毒攻擊。這份研究顯示，新冠病毒會入侵大腦，利用腦細胞機制進行繁殖，但並不會摧毀腦細胞，反而是讓鄰近細胞窒息缺氧進而萎縮死亡。

令人關注的是，病毒如何入侵大腦、觸發此種破壞大腦的頻率仍有待釐清，且研究人員迄今未發現免疫反應能夠解決這問題的證據。耶魯大學該項研究的首席研究員岩崎明子（Akiko Iwasaki）坦言，「如果大腦遭受感染，可能導致致命後果。」