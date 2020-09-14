全球單日增30萬7930例創下新高！3國「貢獻18萬」　捷克疫情再起





▲歐洲疫情持續搖擺，此前防疫較成功的捷克和奧地利，也出現連日逾千確診。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間14日6點30分，全球累計2885萬901例確診、92萬1698死。世衛組織（WHO）13日通報全球單日新增病例30萬7930例，創下疫情新高，其中主要新增病例國家為印度、美國和巴西，這3個國家同時已位居全球疫情最嚴重國家長達數月。

印度13日通報單日新增9萬4372例、1114死，累計病例475萬4356例、7萬8586死；美國新增4萬5523例、逾千死，累計病例651萬5135例、19萬4021死；巴西通報4萬3718例、874死，累計病例431萬5687例、13萬1210死。全球正式逾92萬人因2019冠狀病毒（COVID-19）死亡，WHO此前通報全球單日最高紀錄，是9月6日的30萬6857例，與今日相差不過13天。

俄羅斯方面，累計病例105萬9024、1萬8517死；祕魯累計72萬2832例確診、3萬526死；哥倫比亞累計70萬8964例、2萬2734死；墨西哥累計66萬3973例確診、7萬604死。

歐洲國家方面西班牙居首，累計56萬6326例、2萬9747死；法國累計40萬2893例、3萬903死；英國累計37萬928例、4萬1717死；義大利累計28萬7753例、3萬5610死；德國累計26萬1737例、9354死。捷克衛生不13日通報，單日新增1541人染疫，已連續3天創下單日確診新高，連5天新增超過1000人，使人口1070萬的捷克成為歐盟國家中「成長最快」的國家之一。