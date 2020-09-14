上海醫師提3點論據「疫情已現曙光」：全球致死率降至1%以下重新開放

▲上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）自1月從武漢爆發以來，至今已逾8個月，全球疫情仍持續居高不下；然而上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏向陸媒表示，世界疫情雖然看似沒有盡頭，「其實曙光已現」。

張文宏醫師13日在微博發文，對曙光如何乍現提出3點論據。第一點是「全球逐漸達成共識」，聯合國大會通過新冠疫情決議，以多邊主義、國際合作為實踐方向，「是全世界有效應對新冠疫情等全球危機的唯一途徑。」他指出若不全球合作，各國邊境可能因疫情長時間關閉，進而引發誤解和矛盾，最終導致災難。

第二點，他指出感染與疫苗注射後抗體仍在4到6個月後持續，並引用「以身試藥的180名先鋒隊」研究，表示受試者施打疫苗至今已近半年，抽血檢查抗體仍處穩定期，沒有下降。

另外，《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）日前發表文章，報導冰島全國大範圍病毒血清檢篩，91.1％的患者病癒後血清抗體皆呈陽性，而且連續4個月維持在較高水平。他說若推測抗體保護和免疫記憶音速，「將來疫苗的保護時間可能會在1年以上」，為全球防疫提供寶貴的時間窗口，「病死率逐漸降低至1％以下」。

第三點，張文宏表示冰島新冠肺炎致死率0.3％，而上海第二波病情輸入性病例全國最多，但600例病例致死率是0％，且全球疫情控制較好的地區致死率都顯著下降，「疫苗問世後，可以大幅降低經濟欠發達國家與地區，因為疫情引起的醫療擠兌，老年人等高危人群通過疫苗接種可獲得保護，全球因新冠病毒感染致死率將降至1%以下，此時世界將會逐漸全面開放。」