　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

上海醫師提3點論據「疫情已現曙光」：全球致死率降至1%以下重新開放

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）

▲上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）自1月從武漢爆發以來，至今已逾8個月，全球疫情仍持續居高不下；然而上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏向陸媒表示，世界疫情雖然看似沒有盡頭，「其實曙光已現」。

張文宏醫師13日在微博發文，對曙光如何乍現提出3點論據。第一點是「全球逐漸達成共識」，聯合國大會通過新冠疫情決議，以多邊主義、國際合作為實踐方向，「是全世界有效應對新冠疫情等全球危機的唯一途徑。」他指出若不全球合作，各國邊境可能因疫情長時間關閉，進而引發誤解和矛盾，最終導致災難。

第二點，他指出感染與疫苗注射後抗體仍在4到6個月後持續，並引用「以身試藥的180名先鋒隊」研究，表示受試者施打疫苗至今已近半年，抽血檢查抗體仍處穩定期，沒有下降。

另外，《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）日前發表文章，報導冰島全國大範圍病毒血清檢篩，91.1％的患者病癒後血清抗體皆呈陽性，而且連續4個月維持在較高水平。他說若推測抗體保護和免疫記憶音速，「將來疫苗的保護時間可能會在1年以上」，為全球防疫提供寶貴的時間窗口，「病死率逐漸降低至1％以下」。

第三點，張文宏表示冰島新冠肺炎致死率0.3％，而上海第二波病情輸入性病例全國最多，但600例病例致死率是0％，且全球疫情控制較好的地區致死率都顯著下降，「疫苗問世後，可以大幅降低經濟欠發達國家與地區，因為疫情引起的醫療擠兌，老年人等高危人群通過疫苗接種可獲得保護，全球因新冠病毒感染致死率將降至1%以下，此時世界將會逐漸全面開放。」

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
武界壩「違法貪玩」3死1失蹤　同志媽批不應國賠：不如向孩子懺
快訊／無預警放水釀3死！台電技術員「涉過失致死」10萬元交保
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海醫師提3點論據「疫情已現曙光」：全球致死率降至1%以下重新開放

12港青偷渡來台被捕　華春瑩：他們才不是民主活動人士

陸疾控專家自爆當「小白鼠」　已接種新冠疫苗

部署中國科學　習近平：走出適合國情的創新路子

指王金平向大陸求和　央視主播李紅：求和是「尋求和平」

香港上演逃離潮！第一季永久離港7600宗　「走資155億」創新高

房門突被打開！江蘇女驚喊「為什麼要進來」　怪男超扯理由曝光

魚苗詭異消失...巨大怪魚突現身嚇壞村民！竟是「水中毒王」幾口奪命

蠔油快吃完！竟撈出「完整蝙蝠屍」他嚇爆：吃了3個月...商家冷回不可能

求和說惹風波！央視改口：歡迎王金平出席　讚國民黨「有擔當」

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

眼鏡男YouBike上國道超淡定！　悠閒騎路中央3公里...網：不要命

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

小時候誤解台灣人生活水深火熱 大陸媽遊台後超震撼：深受感動

蘇慧倫粉絲告白「妳是我的寶貝」　魏如萱氣噗噗：我嘉賓唉，把我放在哪！

驚悚畫面曝光！休旅車高速逆向　衝撞9車3人傷...一旁路人全嚇傻

上海醫師提3點論據「疫情已現曙光」：全球致死率降至1%以下重新開放

12港青偷渡來台被捕　華春瑩：他們才不是民主活動人士

陸疾控專家自爆當「小白鼠」　已接種新冠疫苗

部署中國科學　習近平：走出適合國情的創新路子

指王金平向大陸求和　央視主播李紅：求和是「尋求和平」

香港上演逃離潮！第一季永久離港7600宗　「走資155億」創新高

房門突被打開！江蘇女驚喊「為什麼要進來」　怪男超扯理由曝光

魚苗詭異消失...巨大怪魚突現身嚇壞村民！竟是「水中毒王」幾口奪命

蠔油快吃完！竟撈出「完整蝙蝠屍」他嚇爆：吃了3個月...商家冷回不可能

求和說惹風波！央視改口：歡迎王金平出席　讚國民黨「有擔當」

脆樂團主唱演唱會求婚成功！交往丁丁10年…Skippy當眾下跪：她說好

張惠妹神隱1年爆復工！　瘋傳第一站就選「台東跨年場」

快訊／《紐約時報》：TikTok拒絕微軟收購邀約！

本季第2場無安打比賽！　小熊米爾斯投出一項罕見數據

宣美親自教上妝重點是臥蠶　雙重打亮製造出晶亮大眼

長輩一到傍晚就情緒失控？　可能是跟這種病有關係

卓文萱熱戀「小6歲鮮肉級男星」！　溼身環抱曬愛…冒雨衝進男友家

唐綺陽運勢／未來2個月注意變化！魔羯桃花開兩情相悅　天蠍財運旺

YouBike男上國道「騎路中央3公里」　戴耳機聽音樂悠閒運動35分鐘

「中國年代已結束」歐中視訊封會前夕　德國大報要歐洲採強硬立場

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

大陸熱門新聞

爸尋子18年走遍大陸　離家30m心碎找到

魚苗詭異消失...巨大怪魚突現身

白T男單穿內褲緊貼外牆！下秒20多樓墜下亡

上海醫師提3點論據：疫情已現曙光

沒回小孩班上群組被提醒！爸哭：我關心啊

求和說惹風暴！央視主播李紅回應了

香港上演逃離潮！MPF走資155億

25歲男新婚夜太興奮暴斃亡！醫看遺體：母親害的

公公孫女面前硬上　媳婦掙扎哭吼

故意撞死2人！他下車興奮跳舞

當1歲半孫女面性侵媳婦！　董事長爸：我沒性能力

名校生下空激戰片1.5萬人收藏！男女無碼正面照瘋傳

23歲頭家闖廈門　上演絕境大逆襲

董事長公公硬上媳婦「婆婆2字回應了」！　

更多熱門

相關新聞

奧地利總理：第二波疫情已經來襲

奧地利總理：第二波疫情已經來襲

奧地利近日2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）確診病例激增，如同其他歐洲聯盟（EU）國家。總理庫爾茨今天表示，奧地利正處在第二波疫情來襲之初。

口罩雙鋼印9/17上路　藥師有2擔憂

口罩雙鋼印9/17上路　藥師有2擔憂

韓首都圈鬆綁防疫措施！未成年禁入網咖

韓首都圈鬆綁防疫措施！未成年禁入網咖

英軍情局長：中國是世界秩序最大威脅

英軍情局長：中國是世界秩序最大威脅

高雄婦居檢意外死亡　檢驗結果出爐

高雄婦居檢意外死亡　檢驗結果出爐

關鍵字：

中國大陸新冠肺炎新型冠狀病毒張文宏

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／無預警放水釀3死　台電技術員10萬交保

狄鶯直播哭了！喝茫脫序：休想搶走我老公

外送員一看「紙條上8字黃腔」怒了：有種出來

Keanna罕見鬆口35年隱疾！

流水蝦店14家剩2家　背後心酸曝

陳其邁被控處理乙烯外洩應變慢　韓國瑜關閉即時災情連結

星巴克最推「這杯」　網：找不到更好喝的

網美甜笑拍照…鏡中驚見「銷魂David」

即／中山北路地下室傳中毒　11人送醫

機車老闆一看「輪胎」秒跌坐　網：職業級

屁孩惡搞台南豆花伯！警方一查竟是假帳號

《我的婆婆》他登「最爛角色」！

即／武界野營4人遭沖走　家屬見屍崩潰

蔡依林豪宅天台「種菜」市中心住家風景曝光

南女2名老師相繼離世！師生忍淚寫祝福

更多

最夯影音

更多
違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播
傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

眼鏡男YouBike上國道超淡定！　悠閒騎路中央3公里...網：不要命

眼鏡男YouBike上國道超淡定！　悠閒騎路中央3公里...網：不要命

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面