太陽花323驅離爆流血衝突…馬英九挨告殺人未遂　9月15日宣判

▲馬英九因太陽花323驅離挨告殺人未遂，將於9月15日上午11點宣判。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

太陽花學運期間，警方為驅離企圖佔領行政院的民眾，雙方於2014年3月23日晚間爆發激烈肢體衝突，其中23位受傷民眾，向時任總統馬英九、行政院長江宜樺、警政署長王卓鈞、中正一分局長方仰寧4人提告殺人未遂，北院將於9月15日上午11點宣判。

控訴律師於審理中表示，案發時民眾都是和平靜坐，卻被警方拖出去以警棍、腳踹圍毆，甚至被強力水柱攻擊，直指馬英九等人經過一串指揮，迫使現場警方爆力驅離，「只為了讓行政院明天可以上班，讓人民付出血和淚的代價」。

時任中正一分局長方仰寧表示，他23日晚間帶隊到行政院時，發現裡面被弄得一團亂，為保全裡面的槍枝及機密文件，才在廣播後開始強制驅離，認為一切都是依法行政。

馬英九表示，行政院本來就不能聚會，且行政院被占領後，整個國家就會癱瘓，且當時還流傳群眾在行政院後，下個目標就是總統府，「這已是國安問題」，且服貿協議前面開了20次公聽會，在太陽花時也仍可政黨協商，但學生為了吸引注意力佔領政府機關，可能導致股市崩盤、國家癱瘓，「不能很浪漫地講，就是年輕人來唱唱歌、發洩一下情緒，這後果很嚴重」。

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