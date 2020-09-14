iPhone 12最新開賣時間曝光　「最後預購日期」出爐

▲iPhone 12系列模型機。（圖／記者邱倢芯攝）

文／中央社記者江明晏台北13日電

蘋果將於15日舉行發表會，目前還不確定亮相的是Apple Watch還是iPhone 12，國外媒體猜測，iPhone 12將在10月23日出貨，換言之，發表會應落在10月中旬，國內電信商則表示，仍在等待蘋果通知。

蘋果公司（Apple）發出邀請函宣布，將於美西時間9月15日上午10時（台灣時間9月16日凌晨1時）舉辦線上活動，從邀請函樣式來看，可能發表外傳的「海軍藍」色iPhone 12手機。

不過，也有國外媒體猜測，發表會上可能暫時不會推出新iPhone，而以iPad和新款Apple Watch series 6為主。

電子時報（DigiTimes）引述供應鏈消息人士報導，新款iPhone推出時程可能分為兩個階段，其中2款6.1吋新iPhone可能首先亮相，另外6.7吋和5.4吋新iPhone可能在第二階段亮相。

▼iPhone 12價格。（點圖可放大／製表謝仁傑）

國外3C達人@evleaks於Twitter曝光一封電信商寄出的電子郵件中指出，10月20日為iPhone 12的最後預購日期。

國外媒體phonearena推測，若10月20日為iPhone 12的最後預購日期，蘋果有可能會在10月13日才舉行發布會，並在10月16日開放預購，10月23日正式出貨，且國外媒體消息傳出，高階的Pro系列機型可能要更晚，或許要等到11月才會開賣。

國內電信業者則分析，台灣近年來都是iPhone首波開賣國家，通常蘋果發表會結束後的1到2週內都是合理開賣時間，但實際上還要等蘋果通知，目前也尚未有進一步消息。