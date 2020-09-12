蘋果開始擴展 Apple Card　現金回饋最高達 3％！

▲Apple Card。（圖／Apple官網）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果即將在澳洲推出 Apple Card，此外也積極尋找合作銀行，傳將在今年底前向其他國家推出 Apple Card。據外媒《MacRumors》報導，一名澳洲某銀行員工表示，蘋果已經陸續聯繫了當地多個地區的銀行，推測可能與 iOS 14 同時發布。

Apple Card 去年透過發卡銀行高盛在美國推出，這張信用卡是以數位的方式而打造的，存在 Apple Wallet 應用中，不過客戶也可以選擇鈦合金製成的實體卡。不過，目前這項服務在美國以外地區尚無法使用。

Apple Card 是一張信用卡，可以和 Apple Pay 一起使用，在大多數購物中能獲得 2％ 的現金回饋，而在蘋果或特定零售商購物時能獲得 3％ 的回饋，實體卡則可讓用戶在所有消費中獲得 1％ 的現金返利。

儘管最新消息，Apple Card可能將在美國之外的國家推出，但可能不會是全球一次性推出，因為每個國家的金融監管機構都需要時間批准。

蘋果在下周 9 月 16 日的第一波發表會中，很可能宣布 Apple Card 擴展的時程，此外預計蘋果將在活動中推出 Apple Watch Series 6 和 iPad Air 2020（iPad Air 4）。

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