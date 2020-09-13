快訊／遠百信義A13大停電！多人困8樓電梯　顧客摸黑用餐

▲遠百信義A13無預警停電，顧客摸黑用餐。（圖／莊姓讀者提供）

記者柯沛辰、張君豪／台北報導

遠東百貨信義A13在13日晚間6點多發生停電，整棟大樓陷入一片漆黑，讓逛街民眾相當錯愕。現場許多顧客摸黑用餐、上下樓梯，還有多人受困8樓電梯。消防局獲報後，立即出動前往救援。

消防局晚間6點35分接獲報案，出動6輛消防車、1輛救護車及19人到場，經確認為變電箱故障，周邊均無停電，但現場3部電梯，其中2部電梯內有民眾受困（2樓14人、8樓9人），持續協助脫困中。

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▲遠百無預警停電，整棟大樓黑漆漆。（圖／記者張君豪攝）

台電則表示，針對遠百信義A13傳出停電，經初步了解為該館火警事故。台電供電至今維持正常，稍早接獲消防隊通知後，已派員前往了解，詳情確認中。

不過，消防局確定是變電箱跳電故障、未起火，已派員協助疏散百貨內數百名員工、顧客，並進入現場勘查，確定建物未起火。

稍早7點左右，受困8樓電梯的9位民眾（3男6女）順利脫困，電梯公司也到達，但大樓仍停電中。為此，百貨櫃姐在1樓排排站，依序通知有停車的客人疏散，而百貨內的餐廳員工也陸續撤出。

▲消防人員協助民眾脫困。（圖／記者張君豪攝）

▲多名顧客受困電梯，消防隊到場救人。（圖／ETtoday新聞雲）

▲櫃姐在1樓站成一排，通知有停車的客人疏散。（圖／記者張君豪攝）