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台北101周年慶亮點出爐！所有信用卡滿5千送5百、限量紀念小熊帶回家

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▲▼ 週年慶。（圖／台北101提供）

▲9月首波百貨周年慶正式開跑，台北101周年慶將在9月10日至10月11日展開。（圖／台北101提供，以下同）

記者鮑璿安 ／台北報導

迎接後疫情時期，9月首波百貨周年慶正式開跑，台北101周年慶將在9月10日至10月11日展開，此次首度結合所有合作銀行參與活動，全館滿5,000元送500元；另也與Gogoro聯名推出全球獨家第17代紀念小熊「台北101 X Gogoro 2020紀念熊」，限量2020隻只送不賣。

為吸引本地客源，台北101周年慶首次結合所有銀行信用卡，多達30家以上，全檔期消費全館店家每滿5,000元送500元，享10%回饋，9/20前（首11天）滿額可再加碼6%，消費單筆滿額享最高達16%回饋，若刷台北101聯名卡可再享2%回饋，回饋高達18%，全館特定珠寶腕錶品牌則有每滿50,000元送3,500元，享7%回饋。

▲▼ 週年慶。（圖／台北101提供）

▲新品獨家Breguet航海系列仕女高級珠寶腕錶，NT$8,257,000。

▲▼ 週年慶。（圖／台北101提供）

▲獨家包款Prada流蘇包，價格店洽。

▲▼ 週年慶。（圖／台北101提供）

▲獨家包款Versace Ginko 銀杏葉圖騰晚宴包 NT$94,500。

受疫情影響，所以今年特地以Showroom 為主題，舉辦Ferragamo時尚模特店內秀、Burberry VIP秋冬鑑賞會、PIAGET台北101獨家的珍稀古董錶展，20大時尚精品與珠寶腕錶品牌共襄盛舉，邀請500位超級VIP到店體驗特殊服務。吸客亮點還有首次舉行「周年照攝影活動」，民眾用2,020元就有4樓都會廣場花園封場拍攝，從專業髮型拍攝到修片一條龍服務，60分鐘就能取2組照片。

依照慣例每年周年慶登場的台北101紀念小熊，今年則是結合Gogoro推出2020隻限量聯名熊，運用環保回收紗線製成的刺繡環保紗線與布料，只送不賣，全館消費累積滿5萬元即可獲得一隻，101表示，往年都在首2日內送完，今年預計一周內完成兌換。

▲▼ 週年慶。（圖／台北101提供）

▲台北101結合Gogoro推出2020隻限量聯名熊。

此外，為兼顧低卡養生的飲食趨勢，101引進「匙碗湯」於B1美食街櫃位，標榜「一碗湯就飽」的美食概念，據了解下半年店面改裝狀況不多，在周年慶至年底不會有大規模改動。101補充，因振興三倍券奏效，每張約產生業績1.8倍，前三名業種包括美食街、流行服飾、運動品牌，例如了凡香港油雞飯麵、鼎泰豐等餐飲表現亮眼。

台北101購物中心營運長朱麗文表示，7月開始業績就有回溫跡象，主要表現在精品與珠寶方面有40%成長，8月更是翻倍成長，下半年最大目標是彌補觀光客的業績減少，爭取本地客業績雙位數成長。

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