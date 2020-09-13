2家人違規紮營3死1失蹤！網曝武界秘境「超危險」：暴漲沒地方逃

▲南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，搜救人員進入持續搜索中。（圖／記者鄧木卿攝）

記者李忠憲、陳韻如／南投報導

南投仁愛鄉武界壩13日無預警放水，造成下游4名在武界一線天露營地遊客慘遭暴漲溪水沖走，其中3人被尋獲時已明顯死亡，目前仍有1人失蹤，搜救人員正積極搜索中。據了解，武界壩由台電大觀電廠管理，而台電表示，武界壩有一水門被無預警開啟，恐因此才造成意外，此外，發電廠周邊水域禁止戲水，研判遊客應是秘境跟風，在溪床違規紮營。

這起案件發生在13日凌晨，2家人在武界一線天溪床露營，孰料，水壩卻無預警放水，導致溪水突然暴漲，4人慘遭沖走，而稍早警消人員尋獲其中3人遺體，另外1人仍失蹤中。台電表示，水門確實在今天凌晨四點多自動開啟了兩次，不排除是因為電動閘門故障所致，而目前也已切斷閘門的電源，並積極配合救援，而至於詳細的事發原因仍有待調查釐清。

▲南投露營，2大2小遭沖走，事發現場一片狼藉。（圖／民眾提供）

台電也提到，發電廠周邊水域不能戲水，且入口處也已放置警告牌，研判2家人是秘境跟風，才直接在溪床違規露營。

對此，有網友在臉書提到，自己2年前曾趁著冬季枯水期騎車到武界，「沿途需要橫越濁水溪很多次、然後再翻過支流栗栖溪才能到」，而他也提到，「夏季隨便一個午後雷陣雨，就會很可怕的暴漲也沒地方逃」，讓他不禁直呼，「真佩服這些跟風的露營車、夏季怎麼有勇氣在溪床上過夜」。

▲南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，現場遺留物品。（圖／民眾提供）

網友還提到，「沒去過的人才會在那邊喊放水怎麼沒通知」，他進一步解釋，因壩位處深山處，兩旁皆是高山，且溪流也在深山區域蜿蜒，距離村落也是好幾公里外，且了無人煙，「連手機訊號都收不到，本來就是深山河道，廣播能聽得到肯定是撞鬼了」。

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