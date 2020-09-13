快訊／12歲女童遺體被尋獲！南投武界遊客遭沖走釀3死　1人仍失蹤

▲南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，現場遺留物品。（圖／民眾提供）

記者李忠憲、陳韻如／南投報導

南投仁愛鄉武界壩13日無預警放水，造成下游4名在武界一線天露營地遊客慘遭暴漲溪水沖走。警消人員獲報立刻到場搜救，尋獲一名7歲男童及其母親遺體，現場最新消息傳回，警消人員再度尋獲一名12歲女童遺體，目前累計3死1失蹤，警消人員仍持續搜索中。

根據失聯的盧姓男子妻子表示，她與丈夫、12歲女兒及賴姓友人一家3口到武界一線天露營，下午就抵達該處，並直接在溪床紮了2頂帳篷露營，而當時的溪水並不大，一家人還一起在溪中清洗東西，而由於自家帳篷只能睡2個人，她於是上車就寢。

盧妻提到，凌晨3時許，她在車上聽見轟隆水聲，嚇得趕緊下車查探，並試圖呼叫其他人，孰料一下車就發現水深已淹到膝蓋，且拿探照燈照明時，就驚見2定帳篷早已被沖走，而裏頭5人全失蹤，嚇得她趕緊爬上車頂，並且不斷撥打電話求救。

▲南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，警消人員持續搜救中。（圖／記者鄧木卿攝）

警消人員獲報後立刻到場搜救，而其中一名賴姓男子自行脫困游上岸，但其他4人仍遭沖走，而警消人員持續搜救後，上午先是找到7歲的賴姓男童及男童陳姓母親遺體，稍早最新消息傳回，警消人員再度於事發地下游5公里外尋獲盧妻的12歲女兒遺體，但盧男仍失蹤中，目前正持續搜索當中。